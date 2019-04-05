У Зеленського розповіли, коли покажуть команду і план

Кандидат у президенти і шоумен Володимир Зеленський ще до другого туру представить виборцям свою команду та план дій на перші 100 днів. Окрім того, активісти вимагають від нього оприлюднення декларації.

Однак точних дат у штабі Зеленського поки назвати не можуть, повідомив його радник Руслан Рябошапка в ефірі телеканалу"1+1".

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"Якщо у людей є потреба, а ця потреба, звісно, є, – знати, яка є програма і конкретний план дій у Володимира Зеленського, у його команди, хто є ті люди, які будуть втілювати цей план дій, то, звісно, ця інформація у людей буде. І вона буде ще до другого туру", – заявив він.

Однак часових меж у Зеленського наразі не встановлюють.

Конкретної дати зараз немає. Про це скаже вже сам Володимир Зеленський. Єдиний мій меседж: це буде зроблено завчасно, до самого голосування,

– пояснив він.

Окрім того, рух "Чесно" закликає кандидата в президенти України Володимира Зеленського оприлюднити декларацію про доходи за 2018 рік.

"Команда руху "Чесно" обізнана із нормами антикорупційного законодавства, яке наразі не вимагає від вас оприлюднення декларації за 2018 рік, оскільки ви не є посадовцем. Однак ми переконані, що оприлюднення такої інформації вкаже на вашу готовність до прозорості та підзвітності перед українським суспільством", – наголосили активісти у зверненні до шоумена.

А тепер серйозно.



Рух ЧЕСНО закликає Володимира Зеленського оприлюднити декларацію за 2018 рік.



Фінансова прозорість кандидатів теж має бути фактором того, за кого громадяни віддають свій голос.



Share, будь ласка pic.twitter.com/XhhuqAyHEA — ЧЕСНО (@chesno_movement) 5 квітня 2019 р.

Зазначимо, Володимир Зеленський як кандидат у президенти декларував свої доходи за 2017 рік, оскільки виборча кампанія стартувала 31 грудня 2018 року, а обов’язковим є декларування статків за попередній рік.

Наразі обидва учасники другого туру президентських виборів активно готуються до дебатів. І Порошенко, і Зеленський 5 квітня здали аналізи, як цього вимагав останній в одному зі своїх відеозвернень.

Що відомо про дебати Порошенка із Зеленським?Після того, як екзит-поли показали, що до другого туру виборів проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Проте вже невдовзі Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув низку своїх вимог. Після цього політики комунікують з допомогою відеоповідомлень. Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.