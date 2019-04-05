У Зеленского рассказали, когда покажут команду и план

Кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский еще до второго тура представит избирателям свою команду и план действий на первые 100 дней. Кроме того, активисты требуют от него обнародования декларации.

Однако точных дат в штабе Зеленского пока назвать не могут, сообщил его советник Руслан Рябошапка в эфире телеканала"1+1".

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"Если у людей есть потребность, а эта потребность, конечно, есть, – знать, какая программа и конкретный план действий у Владимира Зеленского, у его команды, кто есть те люди, которые будут претворять этот план действий, то, конечно, эта информация у людей будет. И она будет еще до второго тура", – заявил он.

Однако временных границ у Зеленского пока не устанавливают.

Конкретной даты сейчас нет. Об этом скажет уже сам Владимир Зеленский. Единственный мой месседж: это будет сделано заблаговременно, до самого голосования,

– пояснил он.

Кроме того, движение "Честно" призывает кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обнародовать декларацию о доходах за 2018 год.

"Команда движения "Честно" знакома с нормами антикоррупционного законодательства, которое сейчас не требует от вас обнародования декларации по 2018 год, поскольку вы не являетесь должностным лицом. Однако мы убеждены, что обнародование такой информации укажет на вашу готовность к прозрачности и подотчетности перед украинским обществом", – отметили активисты в обращении к шоумену.

А тепер серйозно.



Рух ЧЕСНО закликає Володимира Зеленського оприлюднити декларацію за 2018 рік.



Фінансова прозорість кандидатів теж має бути фактором того, за кого громадяни віддають свій голос.



Share, будь ласка pic.twitter.com/XhhuqAyHEA — ЧЕСНО (@chesno_movement) 5 квітня 2019 р.

Отметим, Владимир Зеленский как кандидат в президенты декларировал свои доходы за 2017 год, поскольку избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года, а обязательным является декларирование состояния за предыдущий год.

Сейчас оба участника второго тура президентских выборов активно готовятся к дебатам. И Порошенко, и Зеленский 5 апреля сдали анализы, как этого требовал последний в одном из своих видеообращений.

Что известно о дебатах Порошенко с Зеленским?

После того, как экзит-полы показали, что во второй тур выборов проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Однако уже вскоре Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул ряд своих требований. После этого политики общаются с помощью видеосообщений. Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны произойти, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов, Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты проходят перед голосованием – на этот раз 19 апреля.