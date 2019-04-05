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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Анализы у Зеленского принимал актер и участник кулинарного шоу

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      Анализы у Зеленского принимал актер "Сватов" и участник "Мастер шефа"
      Анализы у Зеленского принимал актер "Сватов" и участник "Мастер шефа" / masterchef.stb.ua

      Кандидат в президенты Владимир Зеленский сдал анализы крови на содержание алкоголя и наркотических веществ. Клинику Eurolab он выбрал вместо НСК "Олимпийского", куда приехал сдавать анализы Петр Порошенко. Там кровь у Зеленского брал не абы кто, а актер и экс участник кулинарного шоу "Мастер шеф".

      Влад Кирякулов, которому Владимир Зеленский доверил сбор крови, сейчас действительно работает в этом медицинском центре, но массажистом. Информация об этом есть на официальном сайте.

      Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

      Кроме того, Кирякулов снимался в телесериале "Сваты" и еще ряде фильмов, участвовал в проекте "Мастер Шеф". На сайте кулинарного проекта отмечают "интуицию и экстрасенсорные способности" Владислава.


      Информация с сайта Eurolab

      Творческие достижения

       

      В интервью телеканалу СТБ в 2018 году Кирякулов рассказывал, что хочет пойти учиться на косметолога, однако Голливуд – в приоритетах.

      Хочу выучить английский и через несколько лет поехать в Голливуд на пробы. Когда я там жил – не было времени пойти на кастинг. А моя мечта – сняться в голливудском фильме,
      – говорил тогда он.

      В соцсетях Кирякулова можно найти действительно интересные фото, к примеру – с Михеилом Саакашвили. Отметим, что это фото Влад опубликовал 5 марта 2018 года, а депортировали политика с территории Украины в феврале 2018 года.

      Отметим, Владимир Зеленский не захотел сдавать анализы вместе с Петром Порошенко на НСК "Олимпийском", потому что там "нет соответствующего оборудования". Именно Eurolab шоумен и кандидат в президенты выбрал, видимо, неслучайно. Ее основатель и президент Андрей Пальчевский активно поддерживает шоумена и имеет украинское и российское гражданство. Также он был заместителем министра молодежи и спорта Рафиля Сафиулина во времена Януковича.

      Читайте также: Зеленский объяснил, почему не сдал анализы на "Олимпийском" вместе с Порошенко

      Что еще известно про Андрея Пальчевского?Он окончил Военный институт иностранных языков в Москве. Среди предприятий, основанных в Украине – "Пищевая ароматика", "Евролаб", "Центр лабораторных исследований", "Сити Инвест Сервис", "Новая авиация Украины". С 2009 по 2010 год – директор благотворительной организации "Благотворительный фонд "Евролаб". Работал телеведущим на телеканале "Интер" и на "Первом национальном". С 2017 года работал ведущим на телеканале "Прямой". Однако пока в перечне ведущих телеканала он не указан.

      Петр Порошенко, как и Владимир Зеленский, сдал кровь 2 апреля – для этого приехал в НСК "Олимпийского". Анализы для действующего президента будут делать сразу несколько клиник. Уже даже есть первые результаты: никаких психоактивных веществ в крови.

      Что известно про дебаты Порошенко с Зеленским?После того, как экзит-полы показали, что во второй тур выборов проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Однако уже вскоре Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул ряд своих требований. После этого политики общаются с помощью видеосообщений. Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны произойти, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов, Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты проходят перед голосованием – на этот раз 19 апреля.

      https://infogram.com/1pqm2mnjwnj013bqrjqlz6216zt0ey0y7nw

       

      ВИДЕО ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКОГО
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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Владимир Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком
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