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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Порошенко сдал кровь на содержание алкоголя и наркотиков: видео

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      Порошенко прошел медицинское обследование перед дебатами
      Порошенко прошел медицинское обследование перед дебатами / 24 канал

      Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко 5 апреля приехал на НСК "Олимпийский". Действующий гарант сдал анализы на содержание алкоголя и наркотиков перед проведением дебатов с лидером первого тура президентских выборов Владимиром Зеленским, их будут делать сразу несколько клиник.

      Именно такое медицинское обследование перед дебатами было одним из озвученных ранее требований Зеленского. Однако в отличие от Петра Порошенко, для этого он решил выбрать другое медицинское учреждение.

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      Так, шоумен также сдал обещанные анализы 5 апреля. Раньше действующего президента, в 7:40, он приехал в клинику Eurolab. Отметим, такой выбор команды Зеленского не является случайным. Ее основатель и президент Андрей Пальчевский активно поддерживает шоумена и имеет украинское и российское гражданство. Также он был заместителем министра молодежи и спорта Рафиля Сафиулина во времена Януковича.

      Я сегодня на стадионе. Так понимаю, Владимира Александровича не было. Я пришел, тебя нет. Но я твердо убежден, что он наберется мужества, приедет сюда и дебаты состоятся,
      – отреагировал на такое поведение Зеленского Порошенко во время общения с журналистами.

      Так, кровь действующего президента будут проверять сразу 4 клиники. Сам гарант объяснил, что не знает точно, представители каких медицинских учреждений присутствуют. Однако, как видно на фото, среди них точно есть сотрудники из лабораторий "Медиком" и "Борис".

      Порошенко подчеркнул, что представители всех клиник, которые согласились провести независимое сертифицированное исследование, имели возможность это сделать. Кроме того, он считает. что такую процедуру следует сделать обязательной на законодательном уровне.

      "Вопрос отсутствия алкогольной и наркозависимости у кандидата является вопросом национальной безопасности", – добавил Порошенко.

      Первые результаты анализов появятся уже через несколько минут. Отметим, Владимир Зеленский ранее рассказал, что свои результаты будет ждать около трех дней.


      Порошенко сдал анализы/ Скриншот из видео


      Петр Порошенко сдал кровь/ Скриншот из видео


      Кровь у гаранта брали представители сразу нескольких клиник

      В помещении НСК находятся около 200 аккредитованных журналистов. Представителей СМИ начали пропускать с 8:00. В холле также установили три рамки с металлоискателями.

      Новость дополняется...

      Что известно про дебаты Порошенко с Зеленским?После того, как экзит-полы показали, что во второй тур выборов проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Однако Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул ряд своих требований. После этого политики общаются с помощью видеосообщений. Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны произойти, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов, Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты проходят перед голосованием – на этот раз 19 апреля.

       
       

       

      КАКИМИ БЫЛИ ВИДЕООБРАЩЕНИЯ КАНДИДАТОВ​
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики
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