Порошенко здав кров на вміст алкоголю і наркотиків: фото та відео

Кандидат у президенти України Петро Порошенко 5 квітня приїхав на НСК "Олімпійський". Чинний гарант здав аналізи на вміст алкоголю і наркотиків перед проведенням дебатів із лідером першого туру президентських виборів Володимиром Зеленським, їх робитимуть відразу кілька клінік.

Саме таке медичне обстеження перед дебатами було однією із озвучених раніше вимог Зеленського. Однак на відміну від Петра Порошенка, для цього він вирішив обрати інший медичний заклад.

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Так, шоумен також здав обіцяні аналізи 5 квітня. Раніше від чинного президента, о 7:40, він приїхав до клініки Eurolab. Зазначимо, такий вибір команди Зеленського не є випадковим. Її засновник і президент Андрій Пальчевський активно підтримує шоумена і має українське та російське громадянство. Також він був заступником міністра молоді та спорту Рафіля Сафіуліна за часів Януковича.

Я сьогодні на стадіоні. Так розумію, Володимира Олександровича не було. Я прийшов, тебе нема. Але я твердо переконаний, що він набереться мужності, приїде сюди і дебати відбудуться,

– відреагував на таку поведінку Зеленського Порошенко під час спілкування з журналістами.

Так, кров чинного президента перевірятимуть відразу 4 клініки. Сам гарант пояснив, що не знає точно, представники яких медичних установ присутні. Однак, як видно на фото, серед них точно є працівники із лабораторій "Медіком" та "Борис".

Порошенко наголосив, що усі лабораторії, які зголосились провести незалежне сертифіковане дослідження, мали можливість це зробити. Окрім того, він вважає, що таку процедуру слід визнати обов'язковою на законодавчому рівні.

"Питання відсутності алкогольної та наркотичноїзалежності у кандидата є питанням національної безпеки", – додав Порошенко.

Перші результати аналізів з'яввилися вже за декілька хвилин. Зазначимо, Володимир Зеленський раніше розповів, що своїх результатів чекатиме близько трьох днів.



Порошенко здав аналізи/ Скріншот із відео



Петро Порошенко здав кров/ Скріншот із відео



Кров у гаранта брали представники відразу кількох клінік

До приміщення НСК прийшли близько 200 акредитованих журналістів. Представників ЗМІ почали пропускати з 8:00. У холі також встановили три рамки з металошукачами.

Що відомо про дебати Порошенка із Зеленським?Після того, як екзит-поли показали, що до другого туру виборів проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Проте Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув низку своїх вимог. Після цього політики комунікують з допомогою відеоповідомлень. Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.