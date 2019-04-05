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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Будьте мужиком, приходьте на дебати, – Порошенко відповів Зеленському

      271 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Скріншот

      Президент України Петро Порошенко вдруге відповів на звернення кандидата у президенти Володимира Зеленського, та закликав його прийти на дебати.

      Петро Порошенко оприлюднив відеозвернення на своїй сторінці у Facebook. Зокрема він наголосив не шукати причини та не ставити умов.

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      Володимире Олександровичу, не шукайте причин і не ставте умов. І ніким не прикривайтеся. Це – некрасиво. Будьте мужиком. Приходьте на дебати. Стадіон, так стадіон. Я чекаю,
      – заявив Порошенко.

      Напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав чинного президента Петра Порошенка на дебати на "Олімпійському", які мають бути відкритими для людей та усіх журналістів.

      Також Зеленський запропонував екс-кандидатці Юлії Тимошенко бути гарантом "чесних правил" майбутніх дебатів з кандидатом Петром Порошенком.

      Хто перемагає на виборах президента?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.

       

      Дебати Порошенка із Зеленським: що відомо про цю історію?Після того, як екзит-поли показали, що до другого туру виборів проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Проте Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".

      Крім того, Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня о 8:00.

      Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком
      Джерело: 24 Канал
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