Будьте мужиком, приходите на дебаты, – Порошенко ответил Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко во второй раз ответил на обращение кандидата в президенты Владимира Зеленского, и призвал его прийти на дебаты.

Петр Порошенко обнародовал видеообращение на своей странице в Facebook. В частности он призвал не искать причины и не ставить условий.

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Владимир Александрович, не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это - некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду,

– заявил Порошенко.

Накануне кандидат в президенты Владимир Зеленский позвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на "Олимпийском", которые должны быть открытыми для людей и всех журналистов.

Также Зеленский предложил экс-кандидатке Юлии Тимошенко быть гарантом "честных правил" будущих дебатов с кандидатом Петром Порошенко.

Кто побеждает на выборах президента?После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.

Коротко об истории с дебатами Зеленского и Порошенко: в чем суть?После того, как экзит-полы показали, что во второй тур выборов проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Однако Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".



Кроме того, Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от сдачи анализов на стадионе , а взамен предложил вместе сдать эти тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля в 8:00.



Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны произойти, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов, Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты проходят перед голосованием. На этот раз 19 апреля