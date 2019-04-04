20:17
4 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как Путин становится античным героем. Особое Prado для россиян
      Вєсті Кремля
      22:14, 3 апреля
      Вести.UA: Как Порошенко вытягивает свой рейтинг. Телефонная проблема Ляшко
      Вєсті.UA
      20:12, 3 апреля
      Заоблачные счета: о каких махинациях "Киевтеплоэнерго" должен знать каждый
      ЦРУ
      09:00, 3 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Секретные объекты
      Згадати все
      22:21, 3 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Зеленский обратился с предложением к Тимошенко по дебатам с Порошенко: политики отреагировали

      1066 Читати новину українською
      Зеленский предложил Тимошенко как арбитра дебатов с Порошенко
      Зеленский предложил Тимошенко гарантировать честные дебаты с Порошенко / 24 канал

      Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил экс-кандидату Юлии Тимошенко быть гарантом "честных правил" будущих дебатов с кандидатом Петром Порошенко.

      Зеленский предложил назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов для избежания подкупов, провокаций и административного давления.

      Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

      Юлия Тимошенко, Вы заняли третье место в первом туре не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли Вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Ждем ответа в течение 24 часов,
      – сказал Зеленский в видеообращении.

      Зеленский также прокомментировал то, что Порошенко принял его вызов на дебаты.

      "Господин президент, Ваши нелепые извинения я принимаю, я человек простой. Что касается трети граждан Украины – пусть решают сами. Эти дебаты – это шанс объединить Украину и прославить на весь мир как свободную демократическую страну", – заявил Зеленский.

      Читайте также: Кто будет ведущим дебатов Зеленского и Порошенко

      Как отреагировала Тимошенко?

      Тимошенко еще не решила, быть ли "независимым арбитром" на дебатах, сообщили в пресс-службе политика.

      "Мы видели ролик, у нас есть время подумать", – сказал представитель Тимошенко.

      Как отреагировал Порошенко?

      А в штабе Порошенко предложение Зеленского в адрес Тимошенко назвали еще одним шагом, чтобы избежать дебатов. А еще там напомнили, как сильно Тимошенко критиковала Порошенко во время предвыборной кампании.

      Во-вторых, во многие избирательные и участковые комиссии от кандидата Зеленского подавались от штаба Юлии Владимировны. Нельзя сказать, что это незаангажированный кандидат. То есть это еще один шаг, чтобы избежать дебатов,
      – сказал нардеп от фракции БПП, представитель штаба Порошенко Максим Саврасов.

      Дебаты Порошенко с Зеленским: что известно про эту историю?После того, как экзит-полы показали, что во второй тур выборов проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Однако Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".

      Кроме того, Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от сдачи анализов на стадионе, а взамен предложил вместе сдать эти тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля в 8:00.

      Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны произойти, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов, Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты проходят перед голосованием. На этот раз 19 апреля.

      новости о дебатах порошенко с зеленским: 
      blog_ava
      Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
      сегодня
      8999
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Дебаты Зеленского с Порошенком Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      НАТО має серйозного противника, і це не Росія, – Washington Post
      сегодня , 20:11 НАТО має серйозного противника, і це не Росія, – Washington Post
      Світові Медіа 123
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня , 19:55 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      3467
      Закон о выборах президента: что нужно знать о втором туре
      сегодня , 19:40 Закон о выборах президента: что нужно знать о втором туре
      Євгенія Мазур 180
      Кто будет ведущим дебатов Зеленского и Порошенко
      сегодня , 18:16 Кто будет ведущим дебатов Зеленского и Порошенко
      803
      Президентские выборы и рынок недвижимости: к чему готовиться украинцам
      сегодня , 18:01 Президентские выборы и рынок недвижимости: к чему готовиться украинцам
      174
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Как российские морпехи захватывали Крым: новые доказательства оккупации полуострова
       24 ноября 2018 , 12:44
      Известный украинский тренер скептически оценил шансы Шахтера на победу в матче с Лионом
       12 декабря 2018 , 11:13
      Кубок Италии: Аталанта разгромила Ювентус и сенсационно выбила туринцев с турнира
       30 января , 23:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук