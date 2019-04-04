Зеленский обратился с предложением к Тимошенко по дебатам с Порошенко: политики отреагировали

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил экс-кандидату Юлии Тимошенко быть гарантом "честных правил" будущих дебатов с кандидатом Петром Порошенко.

Зеленский предложил назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов для избежания подкупов, провокаций и административного давления.

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Юлия Тимошенко, Вы заняли третье место в первом туре не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли Вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Ждем ответа в течение 24 часов,

– сказал Зеленский в видеообращении.

Зеленский также прокомментировал то, что Порошенко принял его вызов на дебаты.

"Господин президент, Ваши нелепые извинения я принимаю, я человек простой. Что касается трети граждан Украины – пусть решают сами. Эти дебаты – это шанс объединить Украину и прославить на весь мир как свободную демократическую страну", – заявил Зеленский.

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Как отреагировала Тимошенко?

Тимошенко еще не решила, быть ли "независимым арбитром" на дебатах, сообщили в пресс-службе политика.

"Мы видели ролик, у нас есть время подумать", – сказал представитель Тимошенко.

Как отреагировал Порошенко?

А в штабе Порошенко предложение Зеленского в адрес Тимошенко назвали еще одним шагом, чтобы избежать дебатов. А еще там напомнили, как сильно Тимошенко критиковала Порошенко во время предвыборной кампании.

Во-вторых, во многие избирательные и участковые комиссии от кандидата Зеленского подавались от штаба Юлии Владимировны. Нельзя сказать, что это незаангажированный кандидат. То есть это еще один шаг, чтобы избежать дебатов,

– сказал нардеп от фракции БПП, представитель штаба Порошенко Максим Саврасов.

Дебаты Порошенко с Зеленским: что известно про эту историю?После того, как экзит-полы показали, что во второй тур выборов проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Однако Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".



Кроме того, Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от сдачи анализов на стадионе, а взамен предложил вместе сдать эти тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля в 8:00.



Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны произойти, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов, Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты проходят перед голосованием. На этот раз 19 апреля.