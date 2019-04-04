Кто будет ведущим дебатов Зеленского и Порошенко

Ведущим дебатов между кандидатами в президенты Украины будет журналист Павел Казарин. Именно он будет модерировать дебаты в случае, если они состоятся на Общественном телевидении. А что касается возможных дебатов на стадионе "Олимпийский", то существует проблема.

"Я вел и продолжаю вести дебаты на Общественном телевидении", – сказал в комментарии 24 каналу сам Казарин.

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Он напомнил, что в законе предусмотрена обязательная процедура дебатов между первым и вторым туром выборов президента:

дебаты должны пройти за счет государственного бюджета

дебаты должно проводить Общественное телевидение 19 апреля 2019 года.

Это мероприятие Казарин и должен был вести, заметил он сам. Однако проблема с идеей проведения дебатов на НСК "Олимпийский" в том, что не понятно, будет ли эта мера теми же обязательными дебатами, которые финансирует государство и проводит Общественное телевидение (которое и определяет, кто именно их ведет), или это будут дополнительные дебаты к обязательным.

В таком случае (если эти дебаты будут дополнительными к обязательным) сами штабы, финансирующие это мероприятие, будут определять подрядчика, который будет его организовывать и сами же определять модератора,

– заметил журналист.

В Общественном ранее заверили, что имеют техническую возможность провести трансляцию дебатов с "Олимпийского". Правда, согласно закону, дебаты должны проходить в студии (комнате) национального вещателя.

В ЦИК же заявили, что дебаты на "Олимпийском" могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными законом теледебатами.

История о дебатах Порошенко с Зеленским: что известно?

После того, как экзит-полы показали, что во второй тур выборов проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Однако Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион". Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны произойти, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов, Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты проходят перед голосованием - на этот раз 19 апреля.