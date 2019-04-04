Порошенко призвал Зеленского сдать анализ на содержание наркотиков
Утром 5 апреля действующий глава государства Петр Порошенко будет ждать кандидата в президенты Владимира Зеленского для сдачи анализов, в частности, употребление алкоголя и наркотиков.
Об этом на брифинге 4 апреля сказал спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.
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"В рамках подготовки к дебатам, Петр Порошенко завтра в 9 часов утра ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский" для сдачи всех необходимых анализов, в частности, употребление алкоголя и наркотиков", – заявил Медведев.
Он также добавил, что если Зеленский не приедет, то Порошенко сам сдаст все анализы.
Накануне кандидат в президенты Владимир Зеленский позвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на "Олимпийском", которые должны быть открытыми для людей и всех журналистов. Петр Порошенко согласился на дебаты, и посоветовал Зеленскому ознакомиться с правилами дебатов, которые прописаны в законе о выборах президента.
Кто победил на выборах президента в первом туре?После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.
Как должны проходить дебаты?
Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что по статье 62 Закона "О выборах президента Украины" дебаты должны состояться не позднее, чем 19 апреля. Кроме того, они должны продолжаться в прямом эфире не менее, чем 60 минут. Существует три формата в которых могут пройти дебаты: с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров.
За отказ от участия в дебатах обоим кандидатам ничего не угрожает.
Спрогнозировать их ход трудно. Команда Зеленского активно работает в сети, однако осторожно относится к традиционным СМИ. Порошенко, наоборот, является активным риториком.