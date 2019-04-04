Порошенко призвал Зеленского сдать анализ на содержание наркотиков

Утром 5 апреля действующий глава государства Петр Порошенко будет ждать кандидата в президенты Владимира Зеленского для сдачи анализов, в частности, употребление алкоголя и наркотиков.

Об этом на брифинге 4 апреля сказал спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

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"В рамках подготовки к дебатам, Петр Порошенко завтра в 9 часов утра ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский" для сдачи всех необходимых анализов, в частности, употребление алкоголя и наркотиков", – заявил Медведев.

Он также добавил, что если Зеленский не приедет, то Порошенко сам сдаст все анализы.

Накануне кандидат в президенты Владимир Зеленский позвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на "Олимпийском", которые должны быть открытыми для людей и всех журналистов. Петр Порошенко согласился на дебаты, и посоветовал Зеленскому ознакомиться с правилами дебатов, которые прописаны в законе о выборах президента.

Кто победил на выборах президента в первом туре?​После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.

Как должны проходить дебаты?​

Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что по статье 62 Закона "О выборах президента Украины" дебаты должны состояться не позднее, чем 19 апреля. Кроме того, они должны продолжаться в прямом эфире не менее, чем 60 минут. Существует три формата в которых могут пройти дебаты: с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров.



За отказ от участия в дебатах обоим кандидатам ничего не угрожает.



Спрогнозировать их ход трудно. Команда Зеленского активно работает в сети, однако осторожно относится к традиционным СМИ. Порошенко, наоборот, является активным риториком.