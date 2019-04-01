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      Когда состоятся дебаты между Порошенко и Зеленским: заявление Общественного

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      Дебаты Порошенко и Зеленского - дата и прогноз на дебаты
      Дебаты между Порошенко и Зеленским состоятся не позднее 19 апреля / Коллаж 24 канала

      Общественное после объявления окончательных официальных результатов первого тура выборов президента будет проводить переговоры со штабами двоих кандидатов, которые выходят во второй тур. Сейчас лидерами избирательной гонки являются Владимир Зеленский и Петр Порошенко. После их согласия будет назначена дата предвыборных дебатов. Однако, они состоятся не позднее, чем 19 апреля.

      Об этом рассказал руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в комментарии журналистам 24 канала.

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      Общественное уже готовится проводить дебаты. Согласно статье 62 Закона "О выборах президента Украины" они должны состояться не позже, чем 19 апреля. Кроме того, дебаты должны длиться в прямом эфире не меньше 60 минут.

      Нет жесткого регулирования самого формата дебатов. Есть метка времени, когда это должно произойти – последняя пятница перед днем повторного голосования в промежутке между 19 и 22 часами. Если один из кандидатов не приходит, то мы должны отдать выделенное время другому для проведения предвыборной агитации,
      – рассказал Аласания.

      Поэтому, как только ЦИК объявит, что во второй тур проходят Порошенко и Зеленский, Общественное сразу начнет переговоры с их штабами. Однако, когда они дадут окончательное согласие – спрогнозировать трудно. Это может произойти даже за несколько минут до начала эфира. До этого кандидаты не подтверждают, но и не отрицают свое присутствие на них.

      НОСУ уже предлагала принять участие в дебатах обоим кандидатам еще до проведения первого тура. Так, в команде Зеленского заявляли, что об этом можно говорить только после результатов выборов, состоявшихся 31 марта.

      Вместе с тем, после объявления данных экзит-пола первого тура выборов, действующий президент Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на дебаты, и последний согласился. Гарант убежден, что обсуждение между ними является обязательным.

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      По мнению Зураба Аласании, такое согласие Зеленского было "дано сгоряча сразу после результатов экзит-полов, но все же это было в прямом эфире". Спрогнозировать ход дебатов сложно. Команда Зеленского активно работает в сети, однако очень осторожно относится к традиционным СМИ. Порошенко наоборот является активным риториком, поэтому ему нужно ставить ограничения во времени.

      Думаю, многие люди очень ждут эти дебаты. Я не могу различить, насколько они имеют желание просто получить удовольствие от самого действа, или хотят услышать программы кандидатов и план действий. В этом случае дебаты даже могут повлиять на рейтинги Порошенко и Зеленского,
      – добавил руководитель НОСУ.

      Общественное намерено договариваться со штабами кандидатов о формате дебатов, на которых будут присутствовать эксперты и журналисты. Однако, представители политиков могут требовать формального проведения модерируемых дебатов.

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      Существует три формата, в которых могут пройти дебаты: с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров.

      "Имеется в виду три тура, которые соответствуют тому, чем президент руководит в стране – по законодательным инициативам, по международной политике и по международной безопасности. Вот три таких типа дебатов. Однако, я не думаю, что они на это согласятся. Было бы хорошо, чтобы кандидаты на один согласились", – отметил Аласания.

      Добавим, в Украине не предусмотрено наказание за отказ кандидата участвовать в дебатах. Однако, недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен сделать их обязательными. В нем можно выделить два основных пункта:

      1. Закрепить обязанность кандидатов на пост президента, включенных в избирательный бюллетень для повторного голосования, принять участие в теледебатах;
      2. В случае неучастия в теледебатах к соответствующему кандидату применять жесткую санкцию в виде отмены решения ЦИК о регистрации кандидата на пост президента.

      По словам эксперта по вопросам управления репутацией Бориса Тизенгаузена, Зеленский сводит дебаты к шуткам о промахах Петра Порошенко, потому что сам он промахов не делал. Бизнес в РФ, связи с олигархами или любой другой компромат против него не будет работать. Так как накануне второго тура все будут понимать, что его инициатором является оппонент.

      Смотрите полное интервью с Борисом Тизенгаузеном:

      За кого проголосовали украинцы на выборах? По предварительным результатам голосования почти треть украинцев (30,38%) поддержали артиста Владимира Зеленского. Во втором туре, который состоится 21 апреля, его конкурентом станет действующий президент Украины Петр Порошенко (16.11%). За Юлию Тимошенко проголосовали 13,26% избирателей, за Юрия Бойко – 11,55%, за Анатолия Гриценко – 7,02%. Явка составила 62,72% избирателей.


      Какой была явка украинцев на выборах

       

       

       

       
       
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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Зураб Аласания
      Источник: 24 канал
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