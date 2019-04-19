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      Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": онлайн-трансляция

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      Дебаты Зеленский - Порошенко онлайн трансляция - смотреть 19 апреля 2019
      Дебаты Порошенко и Зеленского: онлайн на 24 канале / Коллаж 24 канала

      На НСК "Олимпийский" в Киеве в 19 часов начнутся дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Однако, несмотря на присутствие оппонентов на стадионе, это не является официальными дебатами. По закону, встреча кандидатов должна состояться в студии Общественного в 21:00.

      На стадион пришли тысячи сторонников обоих кандидатов. Полицейские проверили людей металлоискателями на наличие опасных предметов.

      Читайте также: Почему украинцы отдают предпочтение Зеленскому, а не Порошенко

      Штабы Порошенко и Зеленского разделили стадион на свои половины и договорились о двух сценах на дебатах 19 апреля – по одной для каждого. До начала дискуссии там прошли концерты известных исполнителей, которые выступили в поддержку кандидатов.

      Сторонники кандидатов также разделены на две отдельные фан-зоны. Попасть из одной в другую невозможно, их разделяет кордон правоохранителей.

      Ведущими дебатов являются Елена Фроляк от штаба Зеленского и Андрей Куликов от штаба Порошенко.

      Как проходят дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": видео

      Кстати, проведение дебатов на "Олимпийском" обошлось в 6-8 миллионов гривен. Эту сумму поровну заплатили избирательные фонды кандидатов в президенты.

      После дискуссии на стадионе теледебаты должны в 21 час состояться на Общественном. Их модератором будет телеведущая программы "Обратный отсчет" Мирослава Барчук. Зеленский уже заявил, что не придет в студию, Порошенко же обещал прийти.

      Каковы результаты последних соцопросов относительно выборов?​По данным Киевского международного института социологии, кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 72,2% опрошенных украинцев, которые определились с выбором и пойдут голосовать. В то же время, за действующего президента Петра Порошенко проголосуют – 25,4% респондентов. Еще 2,4% – испортили бы бюллетень. Социологи опросили 2004 респондентов с 9 по 14 апреля. Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически.


      Рейтинг кандидатов в президенты во втором туре: опрос КМИС


      Что обещают сделать кандидаты после победы на выборах

      blog_ava
      Российские телеканалы будут транслировать дебаты кандидатов в президенты Украины
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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский Порошенко и Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком НСК Олимпийский
      Источник: 24 канал
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