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      Дебати Зеленського і Порошенка на "Олімпійському": онлайн-трансляція

      1371 Читать новость на русском
      Дебати Зеленський - Порошенко онлайн трансляція - 19 квітня 2019
      Дебати Порошенка і Зеленського: онлайн на 24 каналі / Колаж 24 каналу

      На НСК "Олімпійський" у Києві о 19 годині розпочнуться дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Проте, незважаючи на присутність опонентів на стадіоні, це не є офіційними дебатами. За законом, зустріч кандидатів повинна відбутися в студії Суспільного о 21 годині.

      На стадіоні прийшли тисячі прихильників обидвох кандидатів. Поліцейські перевірили людей металошукачами на наявність небезпечних предметів.

      Читайте також: Чому українці віддають перевагу Зеленському, а не Порошенку

      Штаби Порошенка і Зеленського поділили стадіон на свої половини та домовились про дві сцени на дебатах 19 квітня – по одній для кожного. До початку дискусії там пройшли концерти відомих виконавців, які виступили на підтримку кандидатів.

      Прихильники кандидатів також розділені на дві окремі фан-зони. Потрапити з однієї до іншої неможливо, їх розділяє кордон правоохоронців. 

      Ведучими дебатів є Олена Фроляк від штабу Зеленського та Андрій Куликов від штабу Порошенка.

      Як проходять дебати Зеленського і Порошенка на "Олімпійському": відео

      До речі, проведення дебатів на "Олімпійському" обійшлося у 6-8 мільйонів гривень. Цю суму порівну заплатили виборчі фонди кандидатів у президенти.

      Після дискусії на стадіоні теледебати мають о 21 годині відбутися на Суспільному. Їх модератором буде телеведуча програми "Зворотний відлік" Мирослава Барчук. Зеленський вже заявив, що не прийде до студії, Порошенко ж обіцяв прийти.

      Які результати останніх соцопитувань щодо виборів?За даними Київського міжнародного інституту соціології, кандидата у президенти і шоумена Володимира Зеленського у другому турі виборів готові підтримати 72,2% опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати. Водночас, за чинного президента Петра Порошенка проголосують – 25,4% респондентів. Ще 2,4% – зіпсували би бюлетень. Соціологи опитали 2004 респондентів з 9 по 14 квітня. Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.


      Рейтинг кандидатів у президенти в другому турі: опитування КМІС


      Що обіцяють кандидати зробити після перемоги на виборах

      blog_ava
      Які виконавці виступили на сценах Зеленського і Порошенка: відео
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      Теги: Володимир Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Порошенко і Зеленський НСК Олімпійський
      Джерело: 24 канал
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