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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському": промовисті кадри

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      Дебати Порошенка і Зеленського на Олімпійському - фото 19.04.2019
      Дебати Зеленського і Порошенка на "Олімпійському" / 24 канал

      19 квітня на НСК "Олімпійський" відбулися дебати між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Захід, за попередніми даними, відвідали 22 тисячі українців. За інформацією одного з кандидатів, – 60 тисяч людей.

      Попри те, що для кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка підготували дві окремі сцени на НСК "Олімпйський", в останній момент чинний гарант вирішив піднятися на сцену опонента. Поява двох кандидатів на одніій сцені стала несподіванкою. Адже раніше штаби Порошенка і Зеленського поділили стадіон на свої половини та домовились про дві сцени на дебатах 19 квітня – по одній для кожного.

      Читайте також: Трибуни перед дебатами Порошенка та Зеленського вигукували "Слава Україні" та "Ганьба": відео

      До початку дискусії там пройшли концерти відомих виконавців, які виступили на підтримку кандидатів.

      Прихильники кандидатів розділили на дві окремі фан-зони. Потрапити з однієї до іншої було неможливо, їх розділяв кордон правоохоронців. Дебати відбувались у фан-зоні Зеленського. Прихильників останнього прийшло значно менше, ніж чиного президента. 


      Прихильників Порошенка прийшло більше, ніж Зеленського

      Головне, про що говорили Порошенко і Зеленський на дебатах – читайте у матеріалі 24 каналу

      Також ми зробили для вас яскравий фоторепортаж з дебатів Порошенка і Зеленського. 


      Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"


      Володимир Зеленський на дебатах


      Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"


      Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"


      Марина Порошенко із синами

      Порошенко і Зеленський


      Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"


      Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"


      Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"


      Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"


      Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"

      Кандидат у президенти Володимир Зеленський під час дебатів на "Олімпійському" став на коліна перед рідними загиблих на Донбасі військових. Петро Порошенко також опустився на коліна та поцілував прапор України.


      Порошенко і Зеленський стали на коліна під час дебатів


      Порошенко і Зеленський стали на коліна під час дебатів


      Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"


      Володимир Зеленський на дебатах


      Володимир Зеленський із дружиною Оленою


      Петро Порошенко із дружиною Мариною

      Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському": фоторепортаж

      Всі фото – 24 канал

       

       

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Дебати Зеленського і Порошенка Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Порошенко і Зеленський НСК Олімпійський
      Джерело: 24 канал
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