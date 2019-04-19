Порошенко вийшов на сцену Зеленського під час дебатів на "Олімпійському": фото

Попри те, що для кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка підготували дві окремі сцени на НСК "Олімпйський", в останній момент чинний гарант вирішив піднятися на сцену опонента.

Кандидати потисли одне одному руки. Після цього Зеленський розпочав свою промову першим згідно із жеребкуванням.

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Поява двох кандидатів на одніій сцені стала несподіванкою. Адже раніше штаби Порошенка і Зеленського поділили стадіон на свої половини та домовились про дві сцени на дебатах 19 квітня – по одній для кожного. До початку дискусії там пройшли концерти відомих виконавців, які виступили на підтримку кандидатів.

Прихильники кандидатів також розділені на дві окремі фан-зони. Потрапити з однієї до іншої неможливо, їх розділяє кордон правоохоронців.



Порошенко і Зеленський – дебати на "Олімпійському"



Порошенко і Зеленський – дебати на "Олімпійському"



Порошенко і Зеленський – дебати на "Олімпійському"