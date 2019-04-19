Порошенко вышел на сцену Зеленского во время дебатов на "Олимпийском": фото

Несмотря на то, что для кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко подготовили две отдельные сцены на НСК "Олимпийский", в последний момент действующий гарант решил подняться на сцену оппонента.

Кандидаты пожали друг другу руки. И Зеленский начал свою речь первым согласно жеребьевке.

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Появление двоих кандидатов на одной сцене стало неожиданностью. Ведь раньше штабы Порошенко и Зеленского разделили стадион на свои половины и договорились о двух сценах на дебатах 19 апреля – по одной для каждого. До начала дискуссии там прошли концерты известных исполнителей, которые выступили в поддержку кандидатов.

Сторонники кандидатов также разделены на две отдельные фан-зоны. Попасть из одной в другую невозможно, их разделяет кордон правоохранителей.



Порошенко и Зеленский – дебаты на "Олимпийском"



Порошенко и Зеленский – дебаты на "Олимпийском"



Порошенко и Зеленский – дебаты на "Олимпийском"