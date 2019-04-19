Трибуни перед дебатами Порошенка та Зеленського вигукували "Слава Україні" та "Ганьба": відео

Хоча дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка почалися о 19:00, проте заходи щодо них на НСК "Олімпійський" стартували ще о 16:00 – зокрема тут на обох сценах відбулися концерти: по одному від кожного з кандидатів у президенти.

Аби якось розважити себе перед дебатами глядачі влаштували перекличку. Так, з однієї сцени пролунало: "Слава Україні", а з іншої їй відповіли: "Героям слава!"

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Крім того, трибуни "Олімпійського" прокричали "Ганьба", однак ці слова не стосувалися жодного з кандидатів, а їх було адресовано гурту "Мачете", що виступала на сцені Зеленського. Річ у тім, що музиканти співали російською.

"Олімпійський" кричить "Ганьба" перед дебатами між Порошенком і Зеленським: дивіться відео

Що відомо про дебати між Порошенком і Зеленським на "Олімпійському"? Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".



Відповідно до закону, дебати мають відбуватися у студії Суспільного в останню п'ятницю перед другим туром. Відтак, чинний гарант запропонував провести дебати двічі – 14 квітня на стадіоні, а 19-го числа – у приміщенні державного мовника.



14 квітня дебати на "Олімпійському" все ж відбулися, проте на них був присутнім лише Порошенко. Натомість у команді Зеленського наголошували, що вони будуть на стадіоні лише 19-го числа о 19:00.



Після дискусії Порошенка та Зеленського на "Олімпійському" 19 квітня, що триватиме з 19:00 до 20:00, мають відбутися дебати кандидатів у президенти ще у студії Суспільного, як це передбачає закон. Згідно з рішенням, яке ЦВК ухвалила 18 квітня, дебати на суспільному мовнику триватимуть з 21:00 до 22:00, аби політики змогли зі стадіону вчасно прибути на телеканал. Проте Зеленський брати участь у дебатах на Суспільному відмовляється.