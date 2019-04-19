Трибуны перед дебатами Порошенко и Зеленского выкрикивали "Слава Украине" и "Ганьба": видео

Хотя дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко начались в 19:00, однако мероприятия по подготовке на НСК "Олимпийский" стартовали еще в 16:00 – в частности здесь на обоих сценах состоялись концерты: по одному от каждого из кандидатов в президенты.

Чтобы как-то развлечь себя перед дебатами зрители устроили перекличку. С одной сцены прозвучало: "Слава Украине", а с другой ей ответили: "Героям слава!"

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Кроме того, трибуны "Олимпийского" прокричали "Ганьба", однако эти слова не касались ни одного из кандидатов, а они были адресованы группе "Мачете", выступавшей на сцене Зеленского. Дело в том, что музыканты пели на русском.

"Олимпийский" кричит "Ганьба" перед дебатами между Порошенко и Зеленским: смотрите видео

Что известно о дебатах между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском"?После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором он уже вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответе: "Стадион, так стадион".



Согласно закону, дебаты должны проходить в студии Общественного в последнюю пятницу перед вторым туром. Следовательно, действующий гарант предложил провести дебаты дважды – 14 апреля на стадионе, а 19-го числа – в помещении государственного вещателя.



14 апреля дебаты на "Олимпийском" все же состоялось, однако на них присутствовал лишь Порошенко. Зато в команде Зеленского отмечали, что они будут на стадионе только 19-го числа в 19:00.



После дискуссии Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" 19 апреля, который продлится с 19:00 до 20:00, должны состояться дебаты кандидатов в президенты еще в студии Общественного, как это предусматривает закон. Согласно решению, которое ЦИК приняла 18 апреля, дебаты на общественном вещателе будут проходить с 21:00 до 22:00, чтобы политики смогли со стадиона вовремя прибыть на телеканал. Однако Зеленский участвовать в дебатах на Общественном отказывается.