20:34
19 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Олени вышли против Путина. Дома российского политика на "загнивающем Западе"
      Вєсті Кремля
      00:12, сегодня
      Вести.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судный день "Приватбанка"
      Вєсті.UA
      22:24, 18 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Трибуны перед дебатами Порошенко и Зеленского выкрикивали "Слава Украине" и "Ганьба": видео

      131 Читати новину українською
      НСК "Олимпийский" перед дебатами Порошенко и Зеленского: смотрите видео
      НСК "Олимпийский" перед дебатами Порошенко и Зеленского: смотрите видео / 24 канал

      Хотя дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко начались в 19:00, однако мероприятия по подготовке на НСК "Олимпийский" стартовали еще в 16:00 – в частности здесь на обоих сценах состоялись концерты: по одному от каждого из кандидатов в президенты.

      Чтобы как-то развлечь себя перед дебатами зрители устроили перекличку. С одной сцены прозвучало: "Слава Украине", а с другой ей ответили: "Героям слава!"

      Читайте также: Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": онлайн-трансляция

      Кроме того, трибуны "Олимпийского" прокричали "Ганьба", однако эти слова не касались ни одного из кандидатов, а они были адресованы группе "Мачете", выступавшей на сцене Зеленского. Дело в том, что музыканты пели на русском.

      "Олимпийский" кричит "Ганьба" перед дебатами между Порошенко и Зеленским: смотрите видео

      Что известно о дебатах между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском"?После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором он уже вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответе: "Стадион, так стадион".

      Согласно закону, дебаты должны проходить в студии Общественного в последнюю пятницу перед вторым туром. Следовательно, действующий гарант предложил провести дебаты дважды 14 апреля на стадионе, а 19-го числа – в помещении государственного вещателя.

      14 апреля дебаты на "Олимпийском" все же состоялось, однако на них присутствовал лишь Порошенко. Зато в команде Зеленского отмечали, что они будут на стадионе только 19-го числа в 19:00.

      После дискуссии Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" 19 апреля, который продлится с 19:00 до 20:00, должны состояться дебаты кандидатов в президенты еще в студии Общественного, как это предусматривает закон. Согласно решению, которое ЦИК приняла 18 апреля, дебаты на общественном вещателе будут проходить с 21:00 до 22:00, чтобы политики смогли со стадиона вовремя прибыть на телеканал. Однако Зеленский участвовать в дебатах на Общественном отказывается.

       

       

      ДЕБАТЫ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКОГО НА "ОЛИМПИЙСКОМ": ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
      blog_ava
      "Олимпийский" готовится к дебатам: что сейчас происходит на стадионе
      сегодня
      1999
      Теги: Владимир Зеленский Петр Порошенко Новости Украины Дебаты Зеленского и Порошенко Новости политики Порошенко и Зеленский НСК Олимпийский
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кравчук о выборах президента, дебатах и третьем Майдане
      сегодня , 20:00 Кравчук о выборах президента, дебатах и третьем Майдане
      Світлана Попова 354
      Обещания Зеленского: насколько реально их выполнить
      сегодня , 19:30 Обещания Зеленского: насколько реально их выполнить
      177
      Сможет ли новоизбранный президент распустить парламент: объяснение юриста
      сегодня , 18:00 Сможет ли новоизбранный президент распустить парламент: объяснение юриста
      Ірина Поліщук 274
      5 фильмов о силе власти, которые стоит посмотреть перед выборами
      сегодня , 17:31 5 фильмов о силе власти, которые стоит посмотреть перед выборами
      120
      Журналисты обнародовали переписку "Зе-команды": кто влияет на кандидата
      сегодня , 16:31 Журналисты обнародовали переписку "Зе-команды": кто влияет на кандидата
      631
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Легендарный Человек-шахматы – про татуировки, путешествия и утонченность Киева
       23 мая 2016 , 21:03
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Главные новости футбола 28 августа: Динамо вылетело из Лиги чемпионов, Ярмоленко дебютировал в основе Вест Хэма
       29 августа 2018 , 07:00
      Форвард сборной Украины официально стал игроком испанской Малаги
       10 января , 15:48
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук