Полиция разобрала одну из сцен Порошенко на "Олимпийском": видео

Правоохранители разобрали одну из сцен, которую смонтировал штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" перед дебатами.

Эта сцена была дополнительной к основной сцене кандидата и – ее расположили на половине штаба Петра Порошенко ближе к центру поля, сообщает Укринформ.

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Штабы обоих кандидатов разделили стадион на свои половины и договорились о двух сценах на дебатах 19 апреля – по одной для каждого.

Однако команда Петра Порошенко смонтировала еще одну сцену. В штабе Порошенко предлагали, чтобы кандидаты вышли на нее и этим приблизили дебаты к дискуссии, а не шоу. Именно эту сцену демонтировала полиция.

Отметим, чтобы избежать конфликты и провокации, сторонников обоих кандидатов в президенты во время их дебатов на НСК "Олимпийский" планируют разделить. Так, во время дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля потенциальные избиратели действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского не смогут непосредственно контактировать.

Когда стартуют дебаты между Порошенко и Зеленским?

Дебаты начнутся на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19:00. Однако людей начнут впускать на стадион раньше – с 16:00. Для входа на стадион нужно иметь распечатанные билеты-приглашения и документы, удостоверяющие личность. После дискуссии на стадионе Порошенко отправится на теледебаты на Общественное, которые стартуют в 21:00. Зеленского там не будет.



Полиция ожидает до 60 тысяч посетителей дебатов на стадионе и подчеркивает, что на событие нельзя приносить оружие, газовые баллончики, файеры, петарды, еду, алкоголь и другие напитки, политическую символику и домашних животных.



