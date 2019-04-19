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      Полиция разобрала одну из сцен Порошенко на "Олимпийском": видео

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      Полиция разобрала одну из сцен Порошенко на "Олимпийском"
      Полиция разобрала одну из сцен Порошенко на "Олимпийском" / Фейсбук Артема Шевченко

      Правоохранители разобрали одну из сцен, которую смонтировал штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" перед дебатами.

      Эта сцена была дополнительной к основной сцене кандидата и – ее расположили на половине штаба Петра Порошенко ближе к центру поля, сообщает Укринформ. 

      Читайте также: Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": фото и видео

      Штабы обоих кандидатов разделили стадион на свои половины и договорились о двух сценах на дебатах 19 апреля – по одной для каждого.

      Однако команда Петра Порошенко смонтировала еще одну сцену. В штабе Порошенко предлагали, чтобы кандидаты вышли на нее и этим приблизили дебаты к дискуссии, а не шоу. Именно эту сцену демонтировала полиция.

      Отметим, чтобы избежать конфликты и провокации, сторонников обоих кандидатов в президенты во время их дебатов на НСК "Олимпийский" планируют разделить. Так, во время дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля потенциальные избиратели действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского не смогут непосредственно контактировать.

      Когда стартуют дебаты между Порошенко и Зеленским?
      Дебаты начнутся на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19:00. Однако людей начнут впускать на стадион раньше – с 16:00. Для входа на стадион нужно иметь распечатанные билеты-приглашения и документы, удостоверяющие личность. После дискуссии на стадионе Порошенко отправится на теледебаты на Общественное, которые стартуют в 21:00. Зеленского там не будет.

      Полиция ожидает до 60 тысяч посетителей дебатов на стадионе и подчеркивает, что на событие нельзя приносить оружие, газовые баллончики, файеры, петарды, еду, алкоголь и другие напитки, политическую символику и домашних животных.

       


       

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      Теги: Новости Украины Новости политики НСК Олимпийский Петр Порошенко Полиция Порошенко и Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком
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