Как будут проходить дебаты между кандидатами в президенты: ответы на часто задаваемые вопросы

19 апреля состоятся дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. 24 канал решил ответить на самые распространенные вопросы о том, как будут происходить дебаты.

Формат дебатов четко прописан 62 статье в законе "О выборах Президента Украины".

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При каком условии проводят дебаты? В случае, если Центральная избирательная комиссия назначит второй тур.

Могут ли вместо кандидатов выступать доверенные лица? Нет. В законе отмечается непосредственное участие кандидатов

За какие деньги проводятся дебаты? Согласно постановлению ЦИК, дебаты проводятся за деньги государственного бюджета. К слову, 1 час теледебатов – около 6 миллионов гривен.

Когда и где будут проходить дебаты? В последнюю пятницу перед днем ​​повторного голосования, то есть – 19 апреля 2019 с 20:00 до 21:00.

Сколько времени будут длится дебаты? 60 минут.

Где можно смотреть дебаты? Прямой эфир будет в студии "UA:Первый" и "UA:Украинское радио". Все остальные каналы вещания могут транслировать бесплатно. Дебаты можно будет также смотреть онлайн у нас на сайте или на YouTube-канале 24 канала.

Кто из кандидатов будет выступать первым? За 10 минут до прямого эфира будет жеребьевка, которая определит, кто из кандидатов выступает первым.

Формат теледебатов? Сначала вступительное слово каждого кандидата (5 минут). Дальше – дискуссия: 36 минут непрерывного эфирного времени. В завершение – выступление каждого кандидата (не более 5 минут).

Вопрос кандидату: не более 1 минуты;

Ответ кандидата: не более 3 минут;

Заключительное выступление: не более 5 минут;

Реплики кандидатов: не более 30 секунд (при наличии эфирного времени).

Формат дискуссии между кандидатами? На вопрос кандидат имеет не более 1 минуты, а на ответ – не более 3 минут. Каждый кандидат может поставить 4-5 вопросов.

Если будет присутствовать только один кандидат, что тогда? В таком случае кандидату в президенты предоставят все эфирное время для предвыборной агитации.

Где состоятся дебаты: на Общественном или на НСК "Олимпийском"?

На 19 апреля НСК "Олимпийский" уже заказан. Зеленский неоднократно подчеркивал, что он придет именно на стадион. В свою очередь, Петр Порошенко заявлял, что придет и на Общественное, и на "Олимпийский". Общественное не против дебатов на стадионе, но вещатель считает такой формат – предвыборной агитацией. Дебаты на НСК "Олимпийском" запланированы на 19:00, а на Общественном – на 20:00. Поэтому есть большая вероятность, что кандидаты не успеют попасть на одну из локаций. Именно поэтому сейчас еще точно неизвестно, где именно будут происходить дебаты.

В Общественном отметили, что если кандидаты хотят, кроме национальных теледебатов, провести еще и дебаты на стадионе как форму предвыборной агитации – это их полное и безоговорочное право, закон этого не запрещает. Вещатель добавил, что готовность политиков приходить в эфир независимого СМИ – это индикатор политической зрелости и уважения к гражданскому обществу, уважения к закону.

Кто победил на выборах президента в первом туре?

После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.



Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.