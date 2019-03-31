Результаты экзит-пола на выборах-2019: онлайн-трансляция

Национальный экзит-пол объявил предварительные результаты голосования в 20:00 – после того, как закрылись избирательные участки. В 23 экзит-пол объявил итоговые результаты. Смотрите онлайн-трансляцию на 24 канале.

Включайте 24 канал – в прямом эфире мы транслируем пресс-конференцию Национального экзит-пола. Смотрите трансляцию онлайн на этой странице.

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Когда экзит-пол объявил свои данные:

19:45 – началась пресс-конференция на которой обнародовали результаты опроса по состоянию на 18:00;

23:00 – объявили результаты по состоянию на 20:00.

Экзит-пол объявляет результаты голосования: видео онлайн-трансляции

Дані екзит-полу станом на 18:00: дивіться відео

Что такое экзит-пол?Это анонимный опрос избирателей,который проводится социологическими службами на выходе из избирательных участков в день голосования. Цель экзит-полов – прогнозирование результатов голосования до объявления официальных данных избирательными комиссиями. Это еще и дополнительный фактор контроля за проведением выборов. Если расхождение между данными экзит-пола и результатам подсчета ЦИК превысит 4,5% – это уже сигнал о фальсификациях на выборах.

В этом году в Национальный экзит-пола-2019 вошли фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова. Они опросили около 17 тысяч избирателей на 400 участках. Национальный экзит-пол-2019 не зависит от каких кандидатов или политических сил и полностью финансируется западными донорами.

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Учитывая предыдущий опыт, погрешность опроса экзит-пола может составить 2,5% для лидеров президентской гонки и 1% для других кандидатов.

Какой была явка на выборах – инфографика: