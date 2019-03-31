Результати екзит-полу на виборах-2019: онлайн-трансляція

Національний екзит-пол оголосив попередні результати голосування о 20:00 – після того, як закрилися виборчі дільниці. О 23 екзит-пол оголосив підсумкові результати. Дивіться відео онлайн-трансляції на 24 каналі.

Вмикайте 24 канал – у прямому ефірі ми транслюємо прес-конференцію Національного екзит-полу. Також дивіться трансляцію онлайн на цій сторінці.

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Коли екзит-пол оголосив свої дані:

19:45 – розпочалась прес-конференція на якій оприлюднили результати опитування станом на 18:00;

23:00 – оголосили результати станом на 20:00.

Екзит-пол оголошує результати голосування: відео онлайн-трансляції

Дані екзит-полу станом на 18:00: дивіться відео

Що таке екзит-пол? Це анонімне опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування. Мета екзит-полів –прогнозування результатів голосування до оголошення офіційних даних виборчими комісіями. Це ще й додатковий фактор контролю за проведенням виборів. Якщо розбіжність між даними екзит-полу та результатами підрахунку ЦВК перевищить 4,5% – це вже сигнал про фальсифікації на виборах.

Цьогоріч до Національного екзит-полу-2019 увійшли фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Вони опитали близько 17 тисяч виборців на 400 дільницях. Національний екзит-пол-2019 не залежить від жодних кандидатів чи політичних сил і повністю фінансується західними донорами.

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Враховуючи попередній досвід, похибка опитування екзит-полу може скласти 2,5% для лідерів президентських перегонів і 1% для інших кандидатів.

Якою була явка на виборах – інфографіка: