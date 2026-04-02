Для начала широких наступательных действий россияне выжидают удачного момента. Он может наступить уже вскоре. Специально для 24 Канала военные эксперты разобрали, что готовит враг, какие направления фронта будут самыми опасными и смогут ли россияне осуществить задуманное.

Какая главная задача стоит перед россиянами?

Российское наступление фактически не прекращалось и "кочевало" из 2025 в 2026 год. В то же время вражеским планам помешали украинские военные, которые смогли сорвать наступательную операцию. Военнослужащий Кирилл Сазонов убежден, что россиянам не удастся осуществить задуманное и в этом году.

Сейчас горячими направлениями на фронте является Покровск, который связан с Гришиным, и Мирноград, который связан с Родинским. Так же тяжелые бои продолжаются и в Запорожской области, где россияне идут с двух сторон.

Кроме того, второй город по количеству штурмов – Константиновка, и это – не случайность.

Приоритет россиян – захватить Донецкую область. Это политическое решение. Главная преграда для этого – так называемая Краматорская агломерация (Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск). Любой ценой они хотят окружить эту агломерацию, ведь "отштурмовать" ее – невозможно. Ее еще называют "цепью крепостей",

– отметил Сазонов.

Военный считает, что за последний год россияне двигаются на фронте таким образом, чтобы с четырех направлений окружить украинскую группировку в Донецкой области. Таким образом они будут пытаться сделать оборону украинцев невозможной.

"С юга они хотят взять Константиновку и Дружковку и выйти на Краматорск. С востока – идти с Северского направления на Славянск. С севера – прорваться от Дробышево до Лимана. Перерезать трассу, которая выйдет из Славянска через Чугуев, Изюм на Харьков. С запада – прорваться из Покровска, идти на Доброполье, выйти на Краматорск и Дружковку с запада соответственно. В идеале они стремятся создать котел для ВСУ на востоке", – пояснил военный.

Какая сейчас ситуация на фронте: смотрите на карте

В реальности у россиян удалось лишь немного продвинуться на востоке, в направлении Славянска. Там они смогли срезать Северский выступ и теперь понемногу продвигаются в сторону Славянска. Зато взять Константиновку им не удалось, в Дробышево и Лимане они застряли.

"Краматорская агломерация и не дает им захватить всю Донецкую область. Для понимания: Краматорск по размерам – это не Бахмут и Авдеевка вместе взятые. А тех ресурсов, которые выделили на захват Бахмута, у врага уже нет. Поэтому мне кажется, что штурмы агломерации для них будет костью, что станет поперек горла и сломает их", – подытожил Сазонов.

Какие планы врага в Донецкой области: смотрите видео

Когда начнутся массированные штурмы?

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш отметил, что в январе и феврале количество российских передвижений было на минимальном уровне. Однако с началом весны враг накопил ресурсы и пытается увеличивать количество штурмовых действий. Военный убежден, как только лесополосы станут зелеными, россияне активизируются еще больше – для незаметного продвижения.

Противник, вполне логично, ожидает возможности двигаться дальше, двигаться незаметно и уменьшать свои потери. Но потери у них очень большие,

– отметил Отченаш.

Сейчас цель врага – бить по логистике украинских военных. Уничтожают, в частности, роботизированные комплексы и автомобили, которые перевозят личный состав для пополнения.

"Это затрудняет процесс смены бойцов на позициях. Поэтому некоторым бойцам приходится сидеть значительно дольше, чем нам бы того хотелось, и выполнять свои задачи из-за того, что туда физически просто невозможно доехать. Ребятам приходится выходить самим, это десятки километров под FPV-дронами", – объяснил военный.

Отченаш добавил, что сейчас россияне выжидают благоприятный момент, чтобы пойти в большие штурмы. Пока его не наступило – активно используют дроны, чтобы усложнить жизнь украинским бойцам.

"За март в полосе обороны нашей бригады было более 4 тысяч FPV-дронов. Большинство из них подавили системы радиоэлектронной борьбы. Мы не можем сказать, сколько еще использовали дронов на оптоволокне. Вероятно, с ними общее количество дронов будет превышать 5 тысяч", – подчеркнул офицер.

Какая сейчас ситуация на фронте: смотрите видео

Какие новые тактики использует враг на фронте?

Стоит сказать, что недавно на Славянском направлении украинские бойцы остановили крупнейший с начала года мотоштурм противника. Для него россияне применили 16 мотоциклов, действуя несколькими группами. Руководитель Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснил, что враг начал испытывать новую тактику, чтобы противодействовать оборонной системе, которую выстроили ВСУ.

Россияне не выполняют свою главную задачу – просачивания и накопления. Дроны, артиллерия и минометы вовремя "накрывают" российского пехотинца. Бронетехника, автотранспорт, все эти "буханки" и УАЗы не могут быстро перебросить пехоту в тыл наших позиций. Поэтому и использовали скоростные багги,

– отметил Кузан.

Даже такой транспорт, который должен был бы ускорить российскую пехоту, им не помог. Их все равно удается засечь, а затем отработать по ним дронами или другими огневыми средствами. Поэтому вражеские штурмы заканчиваются, даже не успев полностью начаться. Хотя подготовка к ним может происходить неделями.

Известно о нетипичных планах противника и на другом участке фронта. Представитель Сил обороны юга сообщил, что на временно оккупированных территориях россияне отрабатывают навыки продвижения по газовым трубам. Таким образом они готовятся наступать на Ореховском направлении. Нечто подобное уже происходило в Купянске.

"Любой газопровод или труба выполняет ту же роль, что дорога, защищенная сеткой. Но она полностью закрывает перемещение противника. Важно иметь очень подробную карту этих инженерных коммуникаций и понимать, где могут быть точки входа и выхода врага", – подчеркнул эксперт.

Особенно активно использовать трубы россияне могут при плохих погодных условиях. Туда будут загонять большое количество пехоты, считая, что труба защитит их от ударов и разведывательных дронов. Однако это создает и невозможность для маневра.

Если такую группу заметить, понимать, где они заходят, можно стрелять по координатам. Незаметно передвигаться на Ореховском направлении гораздо труднее, чем, например, на Харьковщине, возле Купянска. На юге более равнинный ландшафт, и это облегчает обнаружение для нас,

– объяснил Кузан.

С помощью артиллерии украинские военные могут поразить любые инфраструктурные объекты. Конечно, россияне будут накапливаться, чтобы перебрасывать туда живую силу и боекомплект. Впрочем, и места накопления ресурсов известны для бойцов ВСУ, поэтому в любом случае ситуация будет под контролем наших войск.

Нетипичные тактики россиян на фронте: посмотрите видео

Главные новости с фронта