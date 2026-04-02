Украинские военные до сих пор удерживают последние рубежи региона. Об этом сообщает Третья штурмовая бригада.

Захватили ли Луганскую область полностью?

Министерство обороны России ранее сообщило, что подразделения группировки войск "Запад" якобы закончили захват Луганской области. Впрочем, подобные заявления российского руководства опровергли в Третьей штурмовой бригаде.

Военные заявили, что несмотря на все попытки России "захватить область военным и виртуальным путем", используя ложь и фейки, украинские силы удерживают оборону в населенных пунктах Надия, Новоегоровка и Грековка.

За полгода в этом регионе российская армия осуществила не менее 144 попытки штурмовых действий в районе Надии и Новоегоровки, применив 19 единиц мототехники и более 360 оккупантов, однако взамен понесли потери.

Украинские бойцы ликвидировали на этом участке до 260 оккупантов, еще более 80 человек получили ранения. Поэтому, как отмечают военные, в пределах области до сих пор находятся наши силы, в частности, подразделения Третьей штурмовой бригады.

Также напомним, что российский диктатор Владимир Путин в октябре 2025 года утверждал, что оккупантам оставалось захватить 0,13% Луганской области. Летом того же года уверял об оккупации 99% этого региона.

Что происходит в пределах области?