Об операции сообщили в Силах беспилотных систем ВСУ.
Смотрите также Украина ударила по Алчевскому меткомбинату и большому количеству оккупантов
Что известно об ударе по ЗРК "Тор"
В СБС рассказали, что попасть в российский ЗРК "Тор" – задача не из легких, а поразить его на ходу – совсем другой уровень сложности.
Однако это удалось операторам дронов 9-й отдельной бригады СБС ВСУ. Действовали бойцы во взаимодействии с Центром глубинных поражений. Они успешно попали в зенитный ракетный комплекс врага на Луганщине.
По ЗРК "Тор" ударили на ходу: смотрите видео
Военные уточнили, что в результате удара "Тор" был поврежден, а у российской армии продолжает ослабевать ПВО.
Какие потери России на войне?
В ГУР отметили, что Россия теряет до 40 тысяч оккупантов ежемесячно. Это примерно равно количеству новых контрактников и добровольцев. В то же время россияне пока не готовятся к полноценной мобилизации.
Украинские защитники сорвали попытку оккупантов установить их триколор в Кившаровке в Харьковской области. По данным 43-й ОМБр, в населенном пункте четырех захватчиков ликвидировали, а еще шестеро попали в плен.
Ранее дроны ВСУ ударили по базе вражеской РСЗО в Крыму. Благодаря действиям СБС было уничтожено три установки "Смерч" и транспортно-заряжающую машину. Отдельно поражены топливные цистерны в Луганской области.