Об операции сообщили в Силах беспилотных систем ВСУ.

Что известно об ударе по ЗРК "Тор"

В СБС рассказали, что попасть в российский ЗРК "Тор" – задача не из легких, а поразить его на ходу – совсем другой уровень сложности.

Однако это удалось операторам дронов 9-й отдельной бригады СБС ВСУ. Действовали бойцы во взаимодействии с Центром глубинных поражений. Они успешно попали в зенитный ракетный комплекс врага на Луганщине.

По ЗРК "Тор" ударили на ходу: смотрите видео

Военные уточнили, что в результате удара "Тор" был поврежден, а у российской армии продолжает ослабевать ПВО.

