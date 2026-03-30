Об этом сообщили в Генштабе.
Смотрите также "Самая масштабная атака": в Таганроге ПВО работала по "добрым" дронам, есть погибший
Какие новые потери понесла Россия?
Алчевский металлургический комбинат расположен на временно оккупированной Луганщине. Объект задействован в производстве боеприпасов крупного калибра.
После прилета на территории предприятия произошел масштабный пожар.
Справочно. Это было одно из старейших предприятий черной металлургии на востоке Украины. Его история началась еще в 1890-х годах, но с приходом оккупантов объект постепенно пришел в упадок. От гражданской металлургии он перешел к военному производству.
Также 29 марта в районе поселка Новосветловка Луганской области были зафиксированы попадания в военный эшелон оккупантов.
Кроме того, оккупанты потеряли дорогостоящую пусковую установку из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" в районе поселка Гвардейское, что на территории оккупированного Крыма.
Не обошли Силы обороны Украины и врага в Запорожье. Там за минувшие сутки было нанесено серии поражений по пунктам управления и районах сосредоточения живой силы агрессора. В частности, в районе Гуляйполя под прицелом оказался пункт управления БпЛА.
Несладко было также Белгородской области. Там в районе села Новая Таволжанка было поражено сосредоточение живой силы.
несколько скоплений личного состава врага поражено в районах населенных пунктов Березовое Днепропетровской области, Басовка на Сумщине и Гуляйполе в Запорожье,
– также добавили в Генштабе.
Потери и масштабы ущерба уточняются. Но имеющиеся фото- и видеоматериалы показывают точность атак.
Другие атаки на врага
30 марта беспилотники посетили Тольятти. Там под атакой мог оказаться химзавод "КуйбышевАзот". А накануне, 29 марта, в Ленинградской области произошло очередное возгорание в порту Усть-Луга.
Атаки Украины на объекты нефтеперерабатывающей отрасли России и точки экспорта ее энергоресурсов участились. В списке, в частности, порты "Приморск" и "Усть-Луга". Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в интервью 24 Каналу отметил, что если бы удалось добить порты "Находка", "Новороссийск" и "Мурманск", это остановило бы 70 – 80% экспорта нефти врага.
В то же время президент Зеленский заявил, что Украина может остановить удары по российской энергетике при условии, что Москва остановит обстрелы украинской.