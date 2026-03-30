Жители Тольятти сообщали, что серия взрывов в городе прозвучала около 5 утра. В небе были видны вспышки и слышно жужжание моторов.
Смотрите также Украина остановила 30% экспорта российской нефти: Свитан объяснил, как это повлияет на завершение войны
Что известно об атаке на Тольятти 30 марта?
В сети тем временем пишут, что дроны атаковали химзавод "КуйбышевАзот". Это одна из ведущих российских химических компаний, лидер в производстве капролактама и продуктов его переработки, входит в число крупнейших производителей азотных удобрений.
Последствия прилета в Тольятти / Фото из соцсети
Заметим, что "КуйбышевАзот" уже был под украинской атакой в этом месяце. Так, завод горел после "визита" дронов 11 марта. В ночь на 29 марта в Тольятти под ударом находилось промышленное предприятие. Об этом сообщал губернатор региона. Чиновник не уточнил, о каком именно объекте идет речь.
21 марта в результате атаки дронов вспыхнул пожар в районе двух, расположенных неподалеку друг от друга, химических предприятий – "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот".
К слову, в "Курумоче" – международном аэропорту города Самара – ввели режим "Ковер", то есть запретили посадку и вылет самолетов.
Где еще было громко ночью 30 марта?
С вечера 29 марта Таганрог в Ростовской области находился под массированной атакой. В сети писали об ударах дронами и ракетами. Местные отмечали, что это самая большая атака на город с начала войны.
В Луганской области беспилотники атаковали подстанцию в Алчевске, что вызвало пожар. Подстанция обеспечивала электроснабжение для Алчевского металлургического комбината.