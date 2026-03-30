Жители Тольятти сообщали, что серия взрывов в городе прозвучала около 5 утра. В небе были видны вспышки и слышно жужжание моторов.

Смотрите также Украина остановила 30% экспорта российской нефти: Свитан объяснил, как это повлияет на завершение войны

Что известно об атаке на Тольятти 30 марта?

В сети тем временем пишут, что дроны атаковали химзавод "КуйбышевАзот". Это одна из ведущих российских химических компаний, лидер в производстве капролактама и продуктов его переработки, входит в число крупнейших производителей азотных удобрений.

Последствия прилета в Тольятти / Фото из соцсети

Заметим, что "КуйбышевАзот" уже был под украинской атакой в этом месяце. Так, завод горел после "визита" дронов 11 марта. В ночь на 29 марта в Тольятти под ударом находилось промышленное предприятие. Об этом сообщал губернатор региона. Чиновник не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

21 марта в результате атаки дронов вспыхнул пожар в районе двух, расположенных неподалеку друг от друга, химических предприятий – "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот".

Атака на "КуйбышевАзот": смотрите видео

К слову, в "Курумоче" – международном аэропорту города Самара – ввели режим "Ковер", то есть запретили посадку и вылет самолетов.

