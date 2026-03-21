Под удар попал город Тольятти, агломерация Саратов – Энгельс, а также оккупированный Крым. 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент.

Массированная атака БпЛА на вражеские объекты 21 марта: где гремели взрывы?

Над Саратовом и Энгельсом активно работала российская противовоздушная оборона. Местные писали в социальных сетях об угрозе украинских БпЛА. Прогремели не менее двух десятков громких взрывов около 2 – 3 часов ночи.

Губернатор региона предупреждал о беспилотниках, также известно, что власти закрывали аэропорты Саратова, а еще и Самары, Пензы, Волгограда и Ульяновска. Заявляют там и о повреждении инфраструктуры. Пострадавших якобы нет.

"Бавовна" над Энгельсом и Саратовом: смотрите видео очевидцев

В Самарскую область также прилетели дроны. Жители Тольятти пишут в сети о сильных взрывах, где-то десятке, и вспышках. В одном из районов города вспыхнул пожар.

Осинтеры предполагают, что пострадало азотное предприятие. Местный аэропорт также закрыт.

Пожар в Тольятти: смотрите видео очевидцев

Была информация и об активности БпЛА во временно оккупированном Крыму. Местные жаловались на многочисленные звуки взрывов и стрельбу.

"Крымский ветер" в телеграме указывает на попадание в систему ПВО "Панцирь" и детонацию боекомплекта. Также есть непроверенная информация о пожаре на Таврической ТЭС.

Заявлено как детонация "Панциря": смотрите видео "Крымский ветер"

