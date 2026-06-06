Об этом говорится в телеграмм-канале Офиса Президента.

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Софию Трощук наградили орденом

На сайте ОП говорится, что президент отметил государственными наградами украинских и иностранных работников медиа по случаю Дня журналиста.

Орденом княгини Ольги III степени отмечена София Трощук, журналистка, ведущая 24 Канала Частного акционерного общества "Телерадиокомпания Люкс",

– говорится в указе №482/2026.

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Отличие президента Орден княгини Ольги установили в 1997 году. Указ подписал тогдашний лидер государства Леонид Кучма.

Орденом княгини Ольги награждают женщин за выдающиеся личные заслуги в государственной, производственной, общественной, научной, образовательной, культурной, благотворительной и других сферах общественной деятельности, воспитании детей в семье. Вручение награды производится в обстановке торжественности и гласности.

Также Зеленский присвоил почетное звание "Заслуженный журналист Украины" Олегу Борисову, Наталье Братушке, Игорю Дармостуку, Сергею Череватому. Документ датирован 5 июня.

Кто такая София Трощук?

Ведущая работает на 24 Канале с 2017 года. В прямом эфире ведет программу "Трощук Live", где анализирует общественно-политические события вместе с топовыми спикерами.

Недавно София Трощук брала интервью с бойцами Чеченского миротворческого батальона имени Джохара Дудаева. Бойцы с позывными "Торпеда" и "Амр" рассказали, что будет с Россией, если Путин умрет.

А в интервью 24 Канала она призналась, как готовится к эфирам. Новости приходится читать и в выходные.

Журналистка имеет собственные рабочие ритуалы, а еще смешные истории из включений. Лучшие моменты рассказывает коту Люциферу, который знает все секреты нашей работы. А 24 февраля 2022 года, когда Россия полномасштабно напала на Украину, София стала голосом с экрана и первой сообщала новости.