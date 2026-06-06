Про це мовиться в телеграм-каналі Офісу Президента.

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Софію Трощук нагородили орденом

На сайті ОП мовиться, що президент відзначив державними нагородами українських та іноземних працівників медіа з нагоди Дня журналіста.

Орденом княгині Ольги III ступеня відзначена Софія Трощук, журналістка, ведуча 24 Каналу Приватного акціонерного товариства "Телерадіокомпанія Люкс",

– ідеться в указі №482/2026.

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Відзнаку президента Орден княгині Ольги встановили 1997 року. Указ підписав тодішній лідер держави Леонід Кучма.

Орденом княгині Ольги нагороджують жінок за визначні особисті заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій, освітянській, культурній, благодійницькій та інших сферах суспільної діяльності, вихованні дітей у сім'ї. Вручення відзнаки провадиться в обстановці урочистості і гласності.

Також Зеленський присвоїв почесне звання "Заслужений журналіст України" Олегу Борисову, Наталії Братушці, Ігорю Дармостуку, Сергію Череватому. Документ датований 5 червня.

Хто така Софія Трощук?

Ведуча працює на 24 Каналі з 2017 року. У прямому ефірі веде програму "Трощук Live", де аналізує суспільно-політичні події разом із топовими спікерами.

Нещодавно Софія Трощук брала інтерв'ю з бійцями Чеченського миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва. Бійці з позивними "Торпеда" та "Амр" розповіли, що буде з Росією, якщо Путін помре.

А в інтерв'ю 24 Каналу вона зізналася, як готується до ефірів. Новини доводиться читати і у вихідні.

Журналістка має власні робочі ритуали, а ще смішні історії з включень. Найкращі моменти розповідає котові Люциферу, який знає усі секрети нашої роботи. А 24 лютого 2022 року, коли Росія повномасштабно напала на Україну, Софія стала голосом з екрана та першою повідомляла новини.

Коли шеф спитав, хто сяде в ефір, щоб в режимі реального часу моніторити новини – я не вагалася. Ми ефірили цілодобово і я стояла на ногах у студії по 3 – 4 години. Ти не хочеш спати, їсти чи відпочити. Ти хочеш бути тут, серед усіх цих новин, розповідати людям про те, що зараз відбувається. Ти хочеш підтримати їх. Обійняти цілу країну. І найперше – тих, хто першим зустрічав ворога,

– згадувала медійниця.

Відтоді вона майже не готує лазанью. Адже саме цією смачною стравою Софія не могла поснідати зранку 24 лютого. Їжа буквально була символом словосполучення "до і після".

Через війну Софія втратила двох близьких друзів: оператора 24 Каналу Юрка Олійника та відеодизайнера 24 Каналу Василя Довбуша.