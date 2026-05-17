В одной из тысяч киевских квартир живет кот, по имени Люцифер. Он не похож ни на одного другого кота мира, ведь имеет особенность – знает все тайны эфиров 24 Канала и в курсе событий на международной арене.

Ведущая 24 Канала София Трощук возвращается с работы домой и, переступая порог, восклицает: "Люцифер, ты не поверишь!"

Именно София была голосом с экрана 24 февраля 2022 года, когда Россия полномасштабно напала на Украину. Тогда все мы внимательно и с волнением следили за новостями, которые так же волнующе рассказывала нам София.

В рамках спецпроекта 24 Канала "За кадром" София Трощук рассказала о своей самой большой боли и то, как изменились эфиры после агрессии России в 2022 – читайте все дальше в материале.

"День сурка": об утре Софии и как готовится к эфиру

Рабочий день в журналистике София в шутку называет "днем сурка". Зрители видят только хорошую картинку в эфире и содержательную информацию, но что происходило до этого момента? На самом деле ведущие самостоятельно тщательно готовятся к эфирам, а истории с суфлерами и готовыми текстами – устаревшая история.

Новости приходится читать даже в выходной. Ищешь объяснение тому, что не поняла. Думаешь, кто из спикеров "подходит" под эту тему. Какие-то новости называешь забавными, какие-то – грустными, другие – тяжелыми. Некоторые вообще не называешь никак, потому что от них дергается глаз – на этом моменте передаю горячие поздравления американскому политикуму,

– улыбается София.

После прочтения новостей ведущая анализирует, как подать конкретную тему в эфире. И здесь, откровенно делится София, в голове взрывается ряд вопросов:

Зацепит ли тема зрителя?

Актуальна ли она сейчас?

Что я могу рассказать и каким будет вывод?

Почему я делаю это?

Что я вообще делаю?!



София Трощук в студии / Фото предоставила ведущая

"Зрители хотят объяснений и крохи скептицизма. Они хотят объемной информации. Некоторые хотят подискутировать с тобой, и это абсолютно нормально: я люблю, когда зрители не соглашаются с твоим мнением в комментариях. Потому что так мы строим Украину, которая основана на многоголосии и дискуссии. Тогда нам на нее не безразлично", – заверила София Трощук.

Обратите внимание! Спецпроект "За кадром" рассказывает о ведущих 24 Канала – кто они, какими есть в жизни и о чем больше всего мечтают. Они откровенно расскажут, какова журналистика во время войны и что скрывается за кадром прямого эфира.

"Отставить смешки, я серьезный человек!": о ритуале Софии перед эфиром

У Софии Трощук есть привычки накануне эфира, которые помогают собраться и настроить себя на работу. Банально: попить воды и проветрить студию, если там жарко или очень сухой воздух. Интересно, что жарко в студии бывает довольно часто, ведь камеры и свет нагревают помещение так, что иногда там жарче, чем на пляже.



София Трощук с коллегами в студии / Фото предоставила ведущая

Конечно, несмотря на все "заводские настройки ведущих", в эфире все равно проскакивают факапы, из которых впоследствии смеются в студии вместе. Бывало, София начала "Соединенные Штаты Украины" или же называла спикера другим именем. А однажды София настолько "разошлась" в эфире, что из ее уст выпрыгнуло что-то вроде: "Ой, очень весело и прикольно".

"Очень редко, но все же бывает такое, когда я прихожу уставшая на эфир – например, после ночных обстрелов. Или бываю слишком веселая, когда коллеги рассказывали шутку в "подслушку", – рассказала София.

Интересно. "Подслушкой" в студии называют профессиональный персональный наушник, который ведущие имеют на себе в течение эфира. Через него выпускающий редактор имеет возможность сказать важные моменты, не прерывая эфир.

И именно в такие моменты, когда София чувствует, что ей надо сосредоточиться – выполняет особый ритуал.

Тогда я провожу ногтем по внутренней части большого пальца. Это мой ритуал, который настраивает меня на работу. Отставить зевоту! Отставить смешки, я серьезный человек! Как-то так оно работает. По крайней мере, в моей голове,

– заверила ведущая.

Уставшую после эфирных часов Софию дома ждет ее кот. Первое, что он слышит: "Люцифер, ты не поверишь!" Возможно, он в этот момент тоже хотел бы провести ногтем по внутренней части лапки... Но все, что ему приходится делать – просто закатывать глаза и слушать.



Кот Люцифер / Фото предоставила ведущая

"Быть среди событий 24 на 7": о самом сложном в журналистике

София Трощук считает, что самое важное в журналистике – быть всегда в тонусе. Именно это является и самым сложным в профессии. "Выпасть" из событий не удается даже в отпуске.

"Недавно я поехала в отпуск, и там я прописывала один проект, работала над подкастами 24 Канала и организовывала съемки своей коллеге. Как вишенка на торте – я создала материал об уникальной операции от украинских военных медиков", – рассказала ведущая.

Я не жалуюсь. Это камень, который несут журналисты – всегда быть в курсе событий. Даже если в этот момент ты выходишь из бассейна. Люди вокруг говорят, интересуются, живут. А наша задача – рассказывать обо всех этих вещах,

– объяснила София.

Признается, иногда это все дается морально трудно, ведь очень хочется хоть немного не знать, что вчера сказал Трамп и что сегодня планируют враги.

"Я иногда шучу: "Может ли выгореть человек, который выгорел в 2019 году?". В каждой шутке есть доля правды, не так ли? Но это было не выгорание. Я просто приняла свою судьбу: пока я в журналистике, я должна знать. Я должна уметь и гореть. Даже если пламя немножко притухло – найди, чем его разжечь", – подытожила ведущая.

Обнимала микрофон и думала: "Боже, хочу еще!": о первом включении в эфир

В 2017 году, когда Софии Трощук было 19 лет, состоялось ее первое включение в прямой эфир.

"Знаете, как оно выглядит со стороны? Есть камера, у оператора есть специальная штука, называется LiveU (название компании). Она позволяет транслировать картинку в эфир. Над этим работает целая команда – редакторы и продюсеры, которые проверяют качество изображения, звук и смотрят, хорошо ли ты стоишь в кадре", – объяснила ведущая.



Одно из первых включений Софии в эфире / Скриншот с видео

И вот она 19-летняя стоит с микрофоном, говорит: "Раз-раз", проверяя звук. София стоит ровно и слушает в наушнике прямой эфир 24 Канала.

"Тогда слышу, как меня представляют и начинаю говорить. Первое такое включение вызвало у меня благовидный трепет. Я очень волновалась. Кажется, несколько раз даже сбилась, улыбалась, как невесть кто и тяжело дышала в микрофон", – смеется София, вспоминая.

Но когда камера и свет выключились, я стояла, обнимала микрофон двумя влажными руками и думала: "Боже, хочу еще!",

– сказала она.

София Трощук советует своим зрителям конкретизировать запросы к небесам. Ведь ее Бог таки услышал, однако места, из которых она включалась в эфиры, были не всегда самыми приятными.

"После того такими же влажными руками я обнимала микрофон на свалке, с тренингов нардепов, под дверью суда и на площади перед Оперным театром во время открытия главной елки. Там меня, кстати, едва не растоптала толпа, которая очень хотела посмотреть на зажженное рождественское дерево", – рассказала Трощук.

Несмотря на все, София выбиралась из той толпы – к счастью, живой и целой. И что бы она не пережила несколько минут назад, только вдохнув свежего воздуха она все равно думала: "Как классно работать, даже в таких условиях!" Потому что она была в толпе своих, тоже видела эти гирлянды и любила свой город одномоментно со всеми.

А потом началась большая война, которая перевернула восприятие Софии кардинально. Сейчас она бы с радостью согласилась пойти в толпу, чтобы ее толкнули, покричали сбоку. Лишь бы все это было по радостному поводу и в мирной жизни.

"Теперь эти включения бывают горькими. Вблизи дома, что его развалила российская ракета. Возле фермы, где погибли от "Шахеда" породистые лошади. Теперь после таких включений я прошу у неба: "Боже, пусть у меня больше не будет таких включений и поводов для них. Пусть не будет печали и горечи", – сказала София.

"Я не колебалась": о первом эфире после полномасштабного вторжения России

Когда началась полномасштабная война, София Трощук спала таким крепким сном, как никогда раньше. Да и никогда "после" уже так не было. Она предполагает, что в ту ночь ее организм чувствовал тревогу, а потому на уровне самосохранения и решил выспаться "напоследок". Накануне было много волнений, ведь все уже длительное время обсуждали вероятность полномасштабного наступления России.

"Муж сказал утром: "Началась война". Он лежал на боку, повернувшись от меня. Я думала, что он спит. Или что это мне снится. Оказалось, это было взаправду. У меня есть самое яркое воспоминание о войне: я себе почему-то подумала, что мне обязательно надо позавтракать, хоть кусок в горло не лез", – вспомнила София.

Тогда в холодильнике была лазанья, которую София приготовила накануне. Она съела несколько кусочков и отодвинула от себя тарелку.

Я смотрела на блюдо, которое буквально было символом словосочетания "до и после". Когда я 23 февраля пыталась сохранить остатки привычной и нормальной жизни, а 24 февраля меня тошнило от того, что накануне казалось очень вкусным – такое с корочкой, сыром, хорошо пропеченными макаронными листами,

– объяснила ведущая.

После этого София Трощук поехала на работу. Привычного планирования, сюжетов и вечернего выпуска на 20 минут, конечно же, не было.

"Когда шеф спросил, кто сядет в эфир, чтобы в режиме реального времени мониторить новости – я не колебалась. Мы эфирили круглосуточно и я стояла на ногах в студии по 3 – 4 часа. Ты не хочешь спать, есть или отдохнуть. Ты хочешь быть здесь, среди всех этих новостей, рассказывать людям о том, что сейчас происходит. Ты хочешь поддержать их. Обнять целую страну. И прежде всего – тех, кто первым встречал врага", – рассказала София Трощук.

Тех, кто дал ему отпор голыми руками. Кто принимал своих. И неважно, откуда те свои ехали, потому что они бежали от войны. Тех, кто так же круглосуточно работал над эфирами. Тех, кто эти эфиры пропустил, как наш Юрий Олейник – оператор 24 канала – который впоследствии погибнет под Попасной,

– добавила ведущая.

Во время одного из таких эфиров, где-то через несколько дней после 24 февраля, София поймала себя на мысли: "Я бы хотела, чтобы этого всего с нами не произошло. Чтобы это были не мы. Чтобы мы обнимались по другим причинам".

После этого, кстати, София лишь несколько раз готовила лазанью. В основном, избегала ее из-за страха – думала, что вернется мыслями в тот первый день большой войны.

"Забавно, но я не чувствовала ничего. И лазанья на вкус была как вода. Даже мои вкусовые рецепторы покидали чат. Я смирилась. И после этого у меня появилось другое коронное блюдо", – откровенно поделилась София.



София Трощук и Фарид Шарафмал в первые дни вторжения / Фото предоставила ведущая

"Тяжелее всего во время войны – терять": о погибших коллегах и друзьях

"У нас есть тысячи причин ненавидеть войну и все они будут уместными", – говорит ведущая. Для нее самой тяжелой во время войны является потеря близких людей.

Среди коллег с 24 Канала София потеряла двух близких друзей: Юрия Олейника и Василия Довбуша.

Обратите внимание! Юрий Олейник был оператором 24 Канала, он погиб 23 марта 2022 года возле Попасной. В рамках проекта "Жизнь после потери" мама Юрия рассказала детали его гибели и поделилась, как она переживает страшную потерю сына. Фильм о Юрии можно посмотреть здесь.

София признается – с Юрием они прошли "Крым, Рим и медные трубы". Однако все эти воспоминания остались только в памяти, а дальше – бессмысленные сумасшедшие отрывки.

"Вот россияне решили начать большую войну и сбросить маски. Вот Юрий отправляется на войну 24 февраля. А я на всякий случай пишу ему, что обнимаю, люблю и болею... Вот он оказывается под Попасной. Вот с ним нет связи", – вспоминает София Трощук.



София и Юра на съемках / Фото предоставила ведущая

И все же Юрий, к счастью, возвращается с задания. Он звонит и вместо того, чтобы рассказать о себе, говорит: "Ты подожди, не гони лошадей! Китай уже вступил в войну или еще нет?!"

И тогда София рассмеялась вслух и заплакала одновременно. Эту ситуацию она называет такой сумасшедшей, что не описать. После этого начали собирать Юре очередную помощь: дрон, теплую одежду, генератор и топливо.

"И вот эта помощь не доезжает до Юрия, потому что он погиб. И не успел получить пару блоков сигарет, хоть и ругал нас всех за курение. Не успел получить хороший кофе, хоть и не то, чтобы он его очень любил, но... Вот похороны Юры и еще двух военных. Я не верю, что Юра погиб. Я не верю, что Юра – Юра! – человек, который всегда мог меня встряхнуть за плечи и наставить на путь праведный, сейчас лежит где-то под землей", – поделилась болью София Трощук.

И вот ведущая садится в эфир. Вот второй, третий раз. И за камерой есть все операторы, кроме одного.

Кто скажет мне, что я выгляжу "не ок"? Кто скажет мне, что я сбивалась и поглумится над несколькими словами? Никто. Я слышала комментарии и замечания довольно часто. И ни в одном из тех слов не было нашего Юры,

– сказала София.

Она с друзьями виделась на кладбище с мамой Юры, которая благодарила коллег сына, а София не совсем понимала, за что. Она считает, что благодарить надо именно маму Юры – сотню, тысячу раз. Как и всех мам, которые воспитали мужественных сыновей и дочерей, защищающих нас от врага.

Важно! Василия Довбуша – видеодизайнера 24 Канала – коллеги и родные потеряли 6 мая 2025 года. Он оставил родное посмертное письмо, в котором завещал, что должны делать родные в случае его гибели. Ксения – сестра Василия – поделилась пережитым с нами в рамках проекта "Жизнь после потери".

София помнит, как с друзьями отправляли Василия в "Рейнджеры". А потом он оттуда приехал – и все вместе гуляли по центру Львова. А потом он снова поехал на службу и писал своим. Иногда и не писал, потому что имел много работы.



София и Василий / Фото предоставила ведущая

"И вот мне говорят, что Василий погиб. А я не могу в это поверить. Может, это ошибка? Так иногда бывает. Не хватает воздуха. Вот мы пришли на парастас, а там – "встреча выпускников". Команда 24 Канала, что уже работает где-то, а также нынешние мои коллеги. Все, кто любил Василия и кому он был очень близким другом. Лучше бы мы увиделись на твоей свадьбе, которой уже никогда не будет”, – сказала София Трощук.

Но будет он – наш друг, коллега, наш Василий. Он называл себя "юношей с широкими плечами и голубыми глазами". И таким он и есть. Правда, в наших воспоминаниях.

У меня был эфир после его гибели. А потом еще один. И один. И сотни, наверное. Это обязанность – работать теперь и за Юру, и за Василия. Делать все, что в наших силах. Любить, работать, выгрызать,

– добавила ведущая.

Она убеждена: у каждого из нас есть кто-то, за кого мы должны дробить эту скалу в дальнейшем. Даже если трудно, горько, печально, даже если безумно.

"Дробите, друзья. Надеюсь, они нами гордятся", – подытожила София.

"Я плакала и смеялась": о том, как изменились эфиры украинских каналов

София Трощук заверила – с полномасштабным вторжением России "стандарты ВВС канули в вечность". Теперь в украинских эфирах нет двух точек зрения, нет объективности в современном, жестоком мире. Есть просто мы, украинцы – и мы можем плакать, грустить, ложиться на кровать и ни о чем не думать. Но тогда мы должны встать, собраться с мыслями, унять дрожь в руках и дальше работать.

Миллионы украинских семей проживают это ежедневно. Чем журналисты отличаются от людей других профессий?

В эфирах я плакала и смеялась, иронизировала и ужасалась, как и миллионы из нас. Как можно не горевать из-за Оленовки? Как спокойно рассказать об ударе по Охматдету? Как не гордиться Силами Обороны? У меня есть один ответ: современная журналистика в Украине – довольно проста. Ты или со своим народом, или не с ним,

– сказала ведущая.

Конечно, есть еще один вариант – ровненько прочитать новости, выйти из студии и пойти жить жизнь. Однако как можно жить жизнь, когда во время эфира раздается сигнал воздушной тревоги и "Шахед" летит на центр Львова, херсонские жилые массивы или запорожские гражданские дома?

"Если ты не сопереживаешь этому, тогда кто ты? Я часто задаю себе этот вопрос. Особенно, после того, когда эфир вышел очень эмоциональным", – рассказала София Трощук.

Признается, что она в жизни – очень флегматичный человек. Такая и в эфире. Со стороны может показаться, что София – безэмоциональная, но именно благодаря своему характеру ей легче переваривать все внутри. Тем не менее София не стесняется слез или смеха в эфире.

Если оно рвется на волю, то почему бы и нет? Думаю, что люди, которые видели меня в разных эмоциональных состояниях – мой ближайший круг. Если вам случались такие мои эфиры: спасибо, что вы со мной,

– обратилась к зрителям ведущая.

Вне эфиров София читает книги, гуляет, занимается спортом и иногда фотографирует людей. Также ходит на стрельбу, говорит: "какие времена, такие и хобби". София любит животных и пытается не потерять талант к иностранным языкам. Но чаще всего – именно работает над различными проектами.

Чего боится и о чем мечтает София Трощук

София боится потерять нашу страну. Каждый раз, когда говорит в эфире об успехах Сил Обороны Украины – ей хочется кое-что добавить.

"Не нивелируйте угроз, поступающих от врага. Россияне стремятся одолеть нас не только конвенционно, но и морально, исторически, культурно, информационно. Они все еще имеют достаточно возможностей, чтобы подорвать нашу страну изнутри. Враги наши не умеют делать это какими-то другими способами, кроме терактов, преступлений против человечности, ненависти к нам и кровожадности ко всему, что мы можем охарактеризовать прилагательным "украинское", – заверила ведущая.

Несмотря на все сложности, которые встали перед украинцами, София искренне просит своих зрителей не отчаиваться. Потому что каждое наше разочарование в государстве – это игра на руку врагу. Каждая наша брошенная или потерянная надежда – их победа. Она просит: "Не дайте врагу победить на любой из арен – это то, чего я очень боюсь".

Все, о чем мечтает ведущая – мирная жизнь. У нее нет никакого плана на "после", но очень хочет, чтобы украинцы смогли пожить для себя. Мечтает о мире и спокойствии. Втайне надеется на победу нашей страны над злом, пусть как бы это слово не раздражало на этом этапе, что мы сейчас.

Ведущая всегда завершает свои эфиры традиционными словами: "Берегите себя, помогайте украинским силам бороны и па-па". А сегодня хочет добавить: "В эти трудные времена важно беречь себя и родных, поддерживать тех, кто борется за нашу независимость на поле боя и не терять веры в будущее нашей прекрасной, такой свободной страны".