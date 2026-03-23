"Все хорошо" – эти слова Юрий повторял маме едва ли не чаще всего, находясь на фронте. В гражданской жизни он никогда не жаловался ни на проблемы, ни на работу, а наоборот – горел делом, которое делает, и всегда был готов прийти на помощь.

Однако страсть к жизни сначала забрала война в 2014 году, а затем – полномасштабное вторжение. 24 февраля 2022 года Юрий Олейник с позывным "Аякс" сразу отправился на защиту Украины. К сожалению, уже 23 марта возле Попасной в Луганской области защитник погиб. Он так и не успел попрощаться с родными.

Мама героя Любовь Олейник в рамках проекта "Жизнь после потери" рассказала 24 Каналу о том, каким был ее сын. До последнего она не верила в его гибель и даже на похоронах смогла лишь на минуту увидеть его тело. Несмотря на годы, она так и не смогла до конца принять потерю. И даже сейчас признается, что легче не становится ни на миг.

Кулинария и первые фотографии: каким было детство и юность Юрия?

Мама вспоминает, что Юрий научился говорить быстрее, чем ходить. Поскольку ребенок сначала говорил неразборчиво, мама была "переводчиком". Открытость к миру и коммуникабельность впоследствии стали главными чертами ее сына.

После его рождения через 1,5 года у Любви родился еще один сын – Андрей. Поскольку Юрий был старшим, то всегда знал, что является ответственным за своего брата. Часто после школы он забирал его из садика.

Юрий с младшим братом и родителями в детстве / Фото предоставлены 24 Каналу

С детства Юрий увлекался кулинарией. Однажды мама пришла домой и увидела испорченный противень – сын приготовил пиццу. Также он любил делать конфеты из растопленного сахара. Именно поэтому после окончания 9 класса в бывшей школе № 83 (сейчас это лицей имени Ивана Пулюя) Юрий учился в кулинарном училище. Однако по специальности почти не работал.

Страсть к приготовлению пищи заменило другое увлечение, которое осталось с ним навсегда, – фотография. Еще в детстве Юрий получил в подарок от крестной мамы фотоаппарат, который называли "мыльничкой", и решил пойти на кружок фотолюбителей. После этого он больше не выпускал камеру из рук.

В это время проявляли пленки. Он сидел по ночам в ванной комнате, а мы не могли туда заходить, чтобы не засветить,

– вспомнила мама.

Впоследствии Юрий фотографировал выпускников и свадьбы для альбомов. Также работал фотографом возле Оперного театра во Львове.

Юрий с детства увлекся фотографиями / Фото предоставлены 24 Каналу

В 2015 году Юрий узнал, что 24 Канал ищет телеоператора. Он подался на должность и очень радовался, что все же получил такую работу. По словам Любви, сын часто рассказывал о своих проектах, будущих планах и коллегах. Она никогда не слышала от Юрия, что он имеет много работы или не хочет куда-то ехать на съемки. Наоборот – он всегда горел своим делом.

Кстати, коллеги часто вспоминают, что Юрий был не только оператором, который всегда делал совершенные кадры, но и креативщиком, который помогал редактировать тексты. Также он всегда приносил на работу конфеты, которые раздавал друзьям. Больше о том, каким коллеги помнят Юрия – читайте в материале.

Не только на работе, но и в жизни Юрий был перфекционистом. Мама отметила, что сын брался за все – даже самостоятельно делал дома ремонт, который должен был быть идеальным до мелочей. Кроме того, Юрий всегда помогал людям и был очень открыт.

Юрий радовался, что получил работу на 24 Канале / Фото предоставлено 24 Каналу

Дома во сне искал оружие: как "Аякса" изменила АТО?

В 2014 году Юрий получил повестку и без колебаний начал службу в составе 24-й механизированной бригады. Мама заметила, что сын тогда сказал коротко: "Еду, должен кто-то ехать".

Сначала Юрий проходил обучение на Яворивском полигоне, а уже 5 сентября "Аякс" с товарищами попал в окружение в Луганской области.

"Он мог погибнуть еще тогда, но Бог решил, что еще рано. Тогда погиб его побратим, которого похоронили в Белогорще возле Львова. После этого ребята ежегодно 5 сентября ездили к нему на кладбище", – рассказала Любовь.

Женщина вспомнила, что в этот период Юрий возмущался и говорил: "С каждым годом нас становится меньше. Мама, как можно забыть...". Любовь объясняла сыну, что жизнь все равно продолжается, но он не мог это осознать.

Когда Юрий вернулся из АТО, его с побратимами встречали на вокзале. Однако он обошел место встречи другим ходом – не считал, что является Героем. Только потом сказал маме, что просто делал то, что должен был.

Кроме этого, "Аякс" долгое время не пользовался удостоверением участника АТО. Он никогда не хотел доказывать, что что-то заслужил. Даже если это бесплатный проезд в транспорте.

Никогда не рассказывал, что пережил в АТО. Очень изменился, был молчаливым. У него всегда было "все хорошо". Всегда говорил: "Не волнуйтесь". Он приехал с больными суставами и грыжей в позвоночнике. Однако все равно говорил, что здоров. Не хотел, чтобы мы тревожились,

– подчеркнула женщина.

Юрий даже не хотел давать маме книгу о боях, которую написал военный капеллан бригады. Уже потом побратим Юрия сказал женщине, что о войне они могут рассказывать только тем, кто также ее пережил.

Однако мама все поняла после первой ночи, когда сын вернулся из АТО. Утром она спросила, как ему спалось. Юрий ответил: "Просыпался и искал автомат".

"Аякс" очень изменился после АТО / Фото предоставлено 24 Каналу

Не останавливал ни дождь, ни снег: о любви Юрия к горам и его последнем желании

После возвращения из АТО Юрий увлекся походами в горы. Его коллеги по работе всегда вспоминают, что именно он ассоциировался у всех с покорением вершин. Юрий мог туда ходить даже самостоятельно. Когда никто не имел возможности поехать – он не ждал лучшего момента. По словам Любви, сын всегда откладывал деньги на походы.

Последним его желанием было поехать в Грузию. Там он снимал фильм, но увидел мало, хотел вернуться.

В горах он чувствовал спокойствие. Любил фотографировать красоту, ехал в любую погоду, кто бы что не говорил. Он говорил, что ему там хорошо, несмотря на все – снег или дождь. Как только имел возможность, он туда ехал,

– отметила мама.

Она также вспомнила, что младший сын Андрей иногда просил брата взять его с собой в поход. Однако Юрий, подшучивая, отвечал, что тот не выдержит.

Юрий обожал походы в любую погоду / Фото предоставлены 24 Каналу

Не успел даже попрощаться: начало полномасштабного и известие о гибели

По словам женщины, сын всегда знал, кто такие русские, и ненавидел врага. Когда дома слышал из телевизора русский язык, сразу его выключал. Даже после возвращения с фронта в 2015 году Юрий всегда повторял: "Война будет". Еще тогда он имел в виду большое вторжение России.

Так и произошло – 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение. В этот день утром Юрий еще был на работе – сдал ключ, попрощался и сказал, что идет воевать.

Раньше я понимала, что его могут забрать, но не думала, что это будет так внезапно. 24 февраля в обед Юра мне позвонил, я все поняла. Он сказал, что уезжает и не успевает попрощаться. Попросил не плакать, а молиться,

– вспомнила Любовь.

Женщина отметила, что Юрий действовал в этот день настолько быстро, что у нее было впечатление, как будто у сына уже все было готово – оставалось только взять рюкзак.

После этого Любовь говорила с Юрием по телефону несколько раз. Впоследствии общение переросло только в сообщения. Часто сын долго не отвечал из-за плохой связи.

Утром 22 марта 2022 года Юрий написал последнее сообщение – "У меня все хорошо. Спасибо за все, целую и обнимаю". На следующий день сын уже не выходил на связь, а еще через день семья начала его искать.

Родным позвонил побратим Юрия и сказал, что 23 марта "Аякс" погиб.

Я не верила. Нам сказали, что еще должны прийти из военкомата и сообщить. А я не хотела, чтобы они приходили. Казалось, что пока они не пришли, то это неправда,

– сказала мама Юрия.

Впоследствии женщина говорила с ротным, который воевал с Юрием еще со времен АТО. Он сказал ей, что тогда из 600 ребят, которые шли на задание, вернулось по списку только 14.

"Только прикоснулась к своему ребенку": о самом тяжелом дне – похорон сына

Похороны "Аякса" состоялись на 9-й день после гибели – 31 марта. Женщина помнит с этого дня лишь отдельные фразы: "Поехали туда", "Встаньте здесь", "Идите сюда".

Маме было важно знать, что Юрий умер внезапно и не мучился. Любовь грызли мысли о том, что сыну было тяжело и он мог просить о спасении.

"Мне сказали, что у Юры была внезапная смерть. Действительно ли это так, или просто, чтобы меня успокоить... Тогда им передали тепловизор и сын пошел сказать своим, куда надо стрелять. Там их накрыло (вражеский обстрел, – 24 Канал). Юрий Руф был одним из тех, кто вытаскивал Юру оттуда", – сказала женщина.

Справка. Юрий Руф – украинский поэт и военнослужащий, который в начале полномасштабного вторжения присоединился к 24-й бригаде. 1 апреля 2022 года защитник погиб от российского минометного обстрела.

Перед погребением в церкви, кроме гроба "Аякса", были еще гробы двух Героев. Любовь просила открыть гроб с сыном, но священник сказал, что не стоит этого делать. Другие два гроба было запрещено открывать, ведь тела были очень повреждены. И дело в том, что если бы в церкви показали тело Юры – родителям других погибших военных было бы очень трудно.

Гроб открыли уже на кладбище. У Юры была рана только внизу на подбородке. Мне сказали, что попало в сонную артерию. Он был посечен осколками. Однако лицо у него было чистое. Я только прикоснулась к своему ребенку, а хотела хоть немного посидеть возле него,

– вспомнила Любовь.

Мама с младшим сыном на похоронах Юрия / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Дни, когда просто накрывает: Любовь поделилась, как переживает потерю

По словам женщины, долгое время после гибели сына она приходила на кладбище каждый день, сейчас ходит на могилу 2 – 3 раза в неделю. Любви легче там находиться, когда рядом никого нет.

Люди упрекали ее, что не нужно так часто приходить. Якобы, Юрию это не поможет. Однако таким образом она помогает себе.

Сейчас уже 4 года прошло, а мне ни на грамм не легче. Бывают дни, когда меня просто накрывает,

– отметила Любовь.

Женщина ограничила окружение и общается только с людьми своего круга. Она не хочет, чтобы ее жалели и говорили, что она "бедная". Любовь понимает, что часто люди пытаются что-то сказать из вежливости. Однако любые слова для матери, которая потеряла ребенка, являются пустыми.

"Каждый переносит потерю по-своему. Есть те, кто кричат, а я так не умею. Я сажусь в углу, чтобы меня никто не видел и никто не трогал. И я посижу, поплачу", – рассказала она.

Женщине важно, чтобы о Юре знали и вспоминали. Любви становится легче, когда она видит на кладбище, что у могилы горит свеча и стоят цветы – это означает, что кто-то приходил к ее сыну.

В 2023 году в сессионном зале Львовского городского совета состоялось посмертное награждение защитников знаком отличия "Почетный знак Святого Юрия". Награду от мэра получила и Любовь.

Также в этом году в январе на фасаде лицея имени Ивана Пулюя во Львове, где учился Юрий, состоялось открытие мемориальной таблицы в память о Герое.

В память о Юрии / Фото 24 Канала

Боль мамы, которая потеряла своего ребенка, невозможно передать словами, хоть каким бы откровенным ни был этот текст. Все коллеги 24 Канала выражают искренние соболезнования семье в годовщину потери. Мы всегда будем вспоминать конфеты от Юрия, его страсть к жизни и свободе. Навсегда для 24 Канала Юрий – воин, который вдохновил всю редакцию любить жизнь.