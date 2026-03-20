Как рассказал 24 Каналу военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, нам стоит разрезать Middle Strike и Deep Strike, то есть удары на разные расстояния. Каждая такая атака имеет свою цель.

Какие цели приоритетны для Украины?

Если говорить о Middle Strike, то основная цель для них – системы ПВО. Мы много слышим о поражении ЗРК “Тор”, РЛС, систем С-300, С-400. Уже известно об уничтожении РЛС, которая могла видеть самолеты на расстоянии до 200 километров. Все эти цели являются приоритетом.

Так Украина "очищает" временно оккупированные территории от этих систем. Соответственно наши удары на большую глубину будут значительно успешнее. Так мы создаем себе коридор,

– подчеркнул военный эксперт.

Что касается Deep Strike, то их целями очень часто становится все касающееся производства систем ПВО. Можно вспомнить завод в Брянске. В частности там производили электронику для ракет С-300, С-400.

Важно! Говорится о поражении завода "Кремний Эл", который отвечал за изготовление микроэлектроники. Предприятие атаковали крылатыми ракетами Storm Shadow. Авиаэксперт Анатолий Храпчинский заметил, что россияне еще долго не смогут использовать завод. Большинство станков не удастся восстановить или купить, это будет означать остановку производства вооружения.

Украинские беспилотники каждую ночь летят на 150 – 200 километров. Понятно, что идет конвертация, например, на дроны, которые ранее использовали для Deep Strike, ставят большие боеголовки, меньшие бензобаки, и они летят на расстояние до 200 километров. Хотя раньше летели до 1000. Также на них меняют системы навигации и такими беспилотниками наносят удары.

Кроме объектов ВПК, в последнее время Украина атакует вражескую железную дорогу, которую используют для транспортировки топлива, личного состава, техники. Делается все, чтобы остановить Россию,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Отдельно можно сказать о работе наших партизан. Они постоянно сжигают релейные шкафы, которые важны для железной дороги.

Как Украина пытается действовать на опережение?

С наступлением тепла ожидается усиление наступления, поэтому уже сейчас Силы обороны пытаются действовать быстро, чтобы остановить россиян. Одним из методов для этого являются удары по территории врага.

Наступление – это не только большое количество личного состава. Обычно, наступление начинается с тяжелых артиллерийских обстрелов, то есть сначала надо "прожечь" нашу оборону, там, где потом попытаются наступать,

– объяснил военный эксперт.

Кроме этого, врагу нужно подвозить еду, боеприпасы, личный состав. Все это предполагает использование большого количества горюче-смазочных материалов, а именно по ним сейчас наносят удар.

Мы можем проследить, что сначала Силы обороны уничтожают объекты в дальнем тылу, например, большие нефтебазы, НПЗ, а чем ближе к линии фронта, тем "мельче" становятся цели: склады, техника, оружие.

Какие удары нанесла Украина врагу?