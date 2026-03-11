Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский озвучил 24 Каналу мнение, что на длительное время Россия может забыть о способности производить что-то на этом заводе. Потому что большинство станков оккупанты не смогут восстановить или купить.
К теме Генштаб обнародовал впечатляющее видео удара по заводу "Кремний Эл"
"Некоторые станки выпускаются по специальной задаче в единственном экземпляре для того, чтобы иметь возможность масштабировать некоторые элементы, которые они производят. Поэтому это безвозвратная потеря на данный момент", – подчеркнул он.
Остановится ли производство врага?
Анатолий Храпчинский отметил, что на территории Беларуси около 14 предприятий, которые могут заменить некоторые комплектующие, которые производил завод "Кремний". К сожалению, Украина никак не может повлиять на Беларусь и наносить какие-то удары, потому что это неизбежно приведет к другим последствиям.
Это потеря возможности, но надо работать дальше. Потому что недавно ударили по Уоткинскому заводу. Это основной завод по производству большинства баллистических ракет. Надо говорить о том, что это тоже частичная остановка производства,
– сказал авиаэксперт.
Поэтому нужно наблюдать, как россияне будут использовать баллистические ракеты, в каком количестве, не возобновятся ли снова поставки со стороны Северной Кореи или того же Ирана. Потому что иранский режим сейчас существенно лишен пусковых установок. Но в то же время имеет в наличии, например, остатки баллистических ракет, которые могут использовать и дальше.
Что известно об этой атаке?
Вечером 10 марта десятки ракет атаковали российский Брянск. Российские СМИ писали, что по городу якобы прилетели ракеты "Нептун" или Storm Shadow. Местные власти заявили о 12 пострадавших. Под атакой оказался завод "Кремний", который производит микроэлектронику для ракетных комплексов, для ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", а также для РЛС и РЭБ и российских дронов.
Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешную атаку по заводу в Брянске. Он рассказал, что получил звонок от Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который доложил об успешной операции по заводу "Кремний Эл". Украинский лидер поблагодарил наших военных за службу.
Генштаб ВСУ опубликовал видео удара по заводу "Кремний Эл". Силы обороны атаковали ракетами Storm Shadow. Отмечается, что зафиксировано поражение цели и значительное повреждение производственных мощностей. Масштабы нанесенного ущерба еще уточняют.