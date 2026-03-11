Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский озвучил 24 Каналу мнение, что на длительное время Россия может забыть о способности производить что-то на этом заводе. Потому что большинство станков оккупанты не смогут восстановить или купить.

К теме Генштаб обнародовал впечатляющее видео удара по заводу "Кремний Эл"

"Некоторые станки выпускаются по специальной задаче в единственном экземпляре для того, чтобы иметь возможность масштабировать некоторые элементы, которые они производят. Поэтому это безвозвратная потеря на данный момент", – подчеркнул он.

Остановится ли производство врага?

Анатолий Храпчинский отметил, что на территории Беларуси около 14 предприятий, которые могут заменить некоторые комплектующие, которые производил завод "Кремний". К сожалению, Украина никак не может повлиять на Беларусь и наносить какие-то удары, потому что это неизбежно приведет к другим последствиям.

Это потеря возможности, но надо работать дальше. Потому что недавно ударили по Уоткинскому заводу. Это основной завод по производству большинства баллистических ракет. Надо говорить о том, что это тоже частичная остановка производства,

– сказал авиаэксперт.

Поэтому нужно наблюдать, как россияне будут использовать баллистические ракеты, в каком количестве, не возобновятся ли снова поставки со стороны Северной Кореи или того же Ирана. Потому что иранский режим сейчас существенно лишен пусковых установок. Но в то же время имеет в наличии, например, остатки баллистических ракет, которые могут использовать и дальше.

Что известно об этой атаке?