Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський озвучив 24 Каналу думку, що на тривалий час Росія може забути про спроможності виробляти щось на цьому заводі. Тому що більшість станків окупанти не зможуть відновити або купити.

До теми Генштаб оприлюднив вражаюче відео удару по заводу "Кремній Ел"

"Деякі станки випускаються по спеціальній задачі в єдиному екземплярі для того, щоб мати можливість масштабувати деякі елементи, які вони виробляють. Тому це безповоротна втрата на цей момент", – підкреслив він.

Чи зупиниться виробництво ворога?

Анатолій Храпчинський зазначив, що на території Білорусі близько 14 підприємств, які можуть замінити деякі комплектуючі, які виробляв завод "Кремній". На жаль, Україна ніяк не може вплинути щодо Білорусі та завдавати якихось ударів, тому що це неминуче призведе до інших наслідків.

Це втрата можливості, але треба працювати далі. Тому що нещодавно вдарили Воткінський завод. Це основний завод з виробництва більшості балістичних ракет. Треба казати про те, що це теж часткова зупинка виробництва,

– сказав авіаексперт.

Тому потрібно спостерігати, як росіяни будуть використовувати балістичні ракети, в якій кількості, чи не відновляться знову постачання з боку Північної Кореї або того ж Ірану. Тому що іранський режим зараз суттєво позбавлений пускових установок. Але водночас має в наявності, наприклад, залишки балістичних ракет, які можуть використовувати і далі.

Що відомо про цю атаку?