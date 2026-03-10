Про це повідомили у Генштабі. Дуже важливо, що відео, яке там виклали, було знято з українського дрона.

Удар по російському заводу "Кремній Ел" потрапив на відео

У Генштабі ЗСУ розповіли, що зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей. Але масштаби завданих збитків ще уточнюють.

Важливо, що аеророзвідку здійснював підрозділ окремого полку безпілотних систем "Рейд". Тобто український дрон фактично фільмував ракетний удар по заводу.

Момент удару по заводу "Кремній Ел": дивіться відео

Нагадаємо, "Кремній Ел" розташований безпосередньо в російському місті Брянськ. Якщо брати по прямій, то відстань від заводу до України – близько 105 кілометрів.

Показуємо завод "Кремній Ел" у Брянську на карті

На сайті самого заводу пафосно сказано, що "Кремній Ел" – одне з найбільших підприємств мікроелектроніки Росії, на якому працює понад 1,7 тисячі осіб. Там пишаються своєю продукцією, мовляв, кількість відмов серед їхніх клієнтів – одна на 2 мільйони виробів. Тобто завод виробляє якісну продукцію. І модернізує свої потужності.

Власне, "Ел" у назві заводу вказує на виробництво електроніки.

"Кремній Ел" – це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського "високоточного" озброєння. Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є "мізками" та "нервовою системою" сучасної зброї, зокрема ракет "Іскандер",

– пояснили в Генштабі.

Тож Сили оборони знизили воєнно-економічний потенціал брянського заводу мікроелектроніки, вдаривши ракетами повітряного базування Storm Shadow.

Що відомо про удар по заводу "Кремній Ел"?

Про атаку по Брянську стало відомо вдень 10 березня. Росіяни скаржилися на серію гучних вибухів і дим у місті.

Цікаво, що увечері того ж дня атаку підтвердив Володимир Зеленський. Президентові зателефонував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і доповів про успішну атаку по заводу "Кремній Ел". Зеленський озвучив цю інформацію, адже саме говорив із пресою.

А за кілька годин у Генштабі виклали відео.