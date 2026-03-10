Про це він повідомив у спілкуванні з журналістами. Відомо, що Україна вдарила по заводу "Кремній".

Що сказав Зеленський про удар по Брянську?

Під час спілкування із журналістами Зеленський отримав дзвінок від командувача Сирського. Він про успішну операцію по заводу у Брянську, яка "тільки що пройшла".

Там виготовляли системи управління всіх видів ракет Росії.

Ну що, можу привітати. Тільки наші Збройні Сили молодці. Дякую вам за службу,

– сказав Зеленський.

До слова, Брянськ розташований приблизно за 100 кілометрів від кордону із Сумщиною.

Президент зазначив, що не є секретом, що росіяни хочуть на Сумщині, Харківщині і не тільки зробити буферну зону. Вони не відмовляються від своїх цілей, як і Україна, яку всюди намагається заблокувати ворога.

"Тому на Сумщині ніяких на сьогодні ризиків немає. Про ситуацію на кордоні ми знаємо, там було питання в одному з населених пунктів, але Збройні Сили будуть вирішувати відповідно… Але ви бачите, що ми там боремось, ми захищаємо наші села, нашу цивільну інфраструктуру, наші міста. Росія бореться проти цивільних цілей, а у нас цілі військові", – зазначив Зеленський.