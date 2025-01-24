Це одне з ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії. Де саме розташований завод "Кремній Ел", як далеко від кордонів з Україною – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Де розташований завод "Кремній Ел" на карті

У Генштабі розповіли, що безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими частинами Сил оборони вночі 24 січня уразили завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську.

Цей завод виробляє широкий асортимент мікросхем і компонентів, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння. Зокрема, в ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", зенітних ракетних системах С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці бойових літаків.

Також підприємство виробляє деталі для "Панцира", ракет "Іскандер", для РЛС, РЕБ, БпЛА, а також бортової електроніки бойових літаків типу "МіГ" і "Су".

У Силах безпілотних систем зазначили, що операцію успішно виконали оператори 14 окремого полку БпАК СБС.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко підкреслив, що це була мінімум третя атака на підприємство.

Завод "Кремній" призупиняє роботу у Брянську після низки влучань цієї ночі. Він у топ-2 виробників мікроелектроніки для ракет і ППО в Росії,

– повідомив він.

Варто зазначити, що відстань від українського кордону до брянського "Кремній Ел" складає близько 104 кілометри, якщо рахувати від Чернігівської області.

Де розташований завод "Кремній Ел": дивіться на карті

До слова, жителі Брянська вночі 24 січня жалілися про гучні вибухи у місті. Пропагандисти повідомляли про влучання по території заводу "Кремній Ел", який постачає понад 90% продукції на потреби оборонно-промислового комплексу.