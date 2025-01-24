Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Зауважимо, що окрім Брянська, про атаку БпЛА повідомляють у Рязанській, Курській та Московській областях.

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Які наслідки атаки на Брянськ

У російському Брянську повідомляють про влучання по території заводу "Кремній ЕЛ". Підприємство є одним з найбільших виробників мікроелектроніки в Росії, який виготовляє деталі для РЛС і РЕБ, ракетних комплексів "Іскандер" і ЗРК "Панцир".

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Також зазначимо, що завод, зокрема, виробляє широкий асортимент військових мікросхем і компонентів, які застосовують для виготовлення ракетних комплексів "Тополь-М", "Булава", зенітно-ракетних систем С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці літаків типів МіГ і Су.

Відомо, що завод постачає понад 90% продукції на потреби оборонно-промислового комплексу, що підкреслює його критичне значення для російської армії.

БпЛА атакували завод у Брянську: дивіться відео

Нагадаємо, в жовтні 2024 року цей об'єкт вже атакували безпілотники. Тоді було пошкоджено виробниці потужності, також росіяни мали проблеми з електропостачанням. Також відомо про атаку 28 червня того ж року.