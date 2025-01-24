Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Заметим, что кроме Брянска, об атаке БпЛА сообщают в Рязанской, Курской и Московской областях.

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Какие последствия атаки на Брянск

В российском Брянске сообщают о попадании по территории завода "Кремний ЭЛ". Предприятие является одним из крупнейших производителей микроэлектроники в России, который изготавливает детали для РЛС и РЭБ, ракетных комплексов "Искандер" и ЗРК "Панцирь".

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Также отметим, что завод, в частности, производит широкий ассортимент военных микросхем и компонентов, которые применяют для изготовления ракетных комплексов "Тополь-М", "Булава", зенитно-ракетных систем С-300 и С-400, а также в бортовой электронике самолетов типов МиГ и Су.

Известно, что завод поставляет более 90% продукции на нужды оборонно-промышленного комплекса, что подчеркивает его критическое значение для российской армии.

БпЛА атаковали завод в Брянске: смотрите видео

Напомним, в октябре 2024 года этот объект уже атаковали беспилотники. Тогда были повреждены производственные мощности, также россияне имели проблемы с электроснабжением. Также известно о атаке 28 июня того же года.