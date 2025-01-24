Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. В Московской области уже отчитались об "успешном сбивании" силами ПВО.
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Ночная атака беспилотников на Россию продолжается, несколько дронов летели на Москву. Из-за этого сразу 2 аэропорта в области временно закрыли.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. В Московской области уже отчитались об "успешном сбивании" силами ПВО.
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