Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. В Московской области уже отчитались об "успешном сбивании" силами ПВО.

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Детали атаки БпЛА на Москву