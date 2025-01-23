Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о громком вечере в Курске

После 19:30 по киевскому времени местные телеграм-каналы в Курске писали, что в городе услышали взрывы. Пропагандисты сразу же поспешили успокоить жителей города, что, мол, там "работает ПВО".

Сам момент со взрывом в Курске также опубликовали в сети.

Взрыв в Курске 23 января: смотрите видео

В то же время россияне впоследствии писали, что по городу совершили "один из самых массированных налетов за последнее время". Также над Курском и областью в небе фиксировали большое количество неизвестных добрых беспилотников.

Звуки дронов, которые слышали в Курской области: смотрите видео

Также россияне писали, что "очень громко" было в Железногорске и в Солнцевском районе Курской области.

К слову, вечером 21 января неизвестные беспилотники фиксировали также и в Ростовской области России. Очевидцы писали о взрывах в регионе, а минобороны страны-агрессора браво отчитывалось о "сбивании 9 дронов".