Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт Сергей Грабский, озвучив, что такие объекты в определенной степени защищены. Чтобы уничтожить его полностью, бить по нему придется неоднократно.

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К чему приведут удары по Смоленскому авиазаводу?

Как пояснил военный эксперт, такие удары являются маркерами, они позволяют понять, что дроны могут туда долететь, что дает возможность продолжить уничтожение этого предприятия.

Конечно, что не одним ударом, но, выбивая последовательно один объект за другим, можем на определенном этапе серьезно снизить производство, а на следующих этапах, возможно, даже его остановить,

– озвучил Грабский.

Военный эксперт отметил, что ситуация с производством в России сейчас другая, не такая как во времена СССР. Находясь под санкционным давлением, то, на что раньше отводилось 1 – 3 недели, теперь у россиян может растянуться на месяц и более.

Каждый такой удар очень важен, потому что ставятся разные цели, в том числе обойти системы ПВО; определить, на каких высотах целесообразнее использовать определенное ударное средство; как эффективнее применять имеющиеся силы и средства, которые есть у Сил обороны Украины,

– объяснил Грабский.

Завод может быть многофункциональным

В Defence Express напомнили, что в октябре 2023 года СОУ уже наносили удар по этому объекту. Тогда ГУР заявило, что этот завод занимается производством ракет Х-59, а также БпЛА. В ЦПД 21 января сообщили, что он участвует в производстве и модернизации самолетов военного назначения, в частности штурмовиков Су-25. Кроме того, осуществляет капремонт и техническое обслуживание авиатехники.

Военный эксперт отметил, что необязательно россияне могли перепрофилировать Смоленский завод. По словам Грабского, было бы очень дорого, если бы предприятие создавалось только для изготовления одного вида продукции. Как на многих предприятиях ВПК, так и на Смоленском заводе, вероятно предполагается изготовление ряда продукции.

Это была специфика еще советских времен, когда наряду с гражданской продукцией выпускалась военная,

– рассказал Грабский.

Поэтому, по словам военного эксперта, на этом заводе могут производиться ракеты, а также обслуживаться самолеты, возможно, изготавливается единичная авиатехника.