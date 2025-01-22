Такие удары имеют стратегическое значение, ведь могут привести к потере потенциала ремонтировать или обслуживать самолеты стратегической авиации. Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, объяснив, что говорится о самолетах Ту-95 МС.

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Чем важен удар по Казани

Именно самолеты Ту-95 МС оккупанты используют для массированных ракетных обстрелов Украины. Ресурс этих судов сокращается. Конечно, тогда враг будет использовать более "современное" вооружение – самолеты стратегической авиации Ту-22 или Ту-160.

Завод в Казани является основным заводом, который может обслуживать, ремонтировать или модернизировать эти самолеты. Более того, самолеты стратегической авиации – это невозобновляемый ресурс, потому что Россия не умеет их строить, а только ремонтировать и обслуживать,

– рассказал авиаэксперт.

В случае с тактической авиацией, Россия может строить около 10 самолетов в год, а со стратегической значительно сложнее. Пропагандисты сообщали о якобы новейших Ту-160, но это была лишь попытка модернизации. То есть 4 судна собрали из старых деталей или самолетов. К тому же они еще не начали выполнять боевые задачи.

Скорее всего, есть определенные проблемы с авионикой, двигателями. Оккупанты пытаются привлекать меньшее количество стратегической авиации во время массированных атак. Но при этом увеличилась эксплуатация самолетов Ту-22. Примерно 60 таких судов еще законсервированы. Вероятно, их используют как доноры, чтобы из определенного количества собрать один самолет.

Надо отметить, что эти самолеты могут запускать только ракеты Х-32 или Х-22, которые сложно перехватить нашими силами противовоздушной обороны. Но стоит понимать, что говорится о ракетах, которая могут работать на 300 километров вглубь территории Украины,

– добавил Анатолий Храпчинский.

Итак, российским судам надо подходить очень близко к границам. А это может привести к повторению ситуации, когда такой самолет Украина уже сбивала.

Напомним, 20 января оккупанты жаловались на "рой беспилотников" в разных регионах России. Утром во вражеском минобороны отчитались, что якобы сбили все цели и нафантазировали о более 30 дронов и даже 4 ракеты HIMARS. Любые попадания традиционно отрицали.

Впоследствии стало известно, что целью были ключевые для россиян предприятия. В частности говорится о Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунов, где происходит производство стратегических бомбардировщиков, а также вертолетный завод.