Такі удари мають стратегічне значення, адже можуть призвести до втрати потенціалу ремонтувати або обслуговувати літаки стратегічної авіації. Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, пояснивши, що мовиться про літаки Ту-95 МС.

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Чим важливий удар по Казані

Саме літаки Ту-95 МС окупанти використовують для масованих ракетних обстрілів України. Ресурс цих суден скорочується. Звісно, тоді ворог використовуватиме більш "сучасне" озброєння – літаки стратегічній авіації Ту-22 або Ту-160.

Завод у Казані є основним заводом, який може обслуговувати, ремонтувати або модернізувати ці літаки. Ба більше, літаки стратегічної авіації – це невідновлюваний ресурс, бо Росія не вміє їх будувати, а тільки ремонтувати й обслуговувати,

– розповів авіаексперт.

У випадку з тактичною авіацію, Росія може будувати близько 10 літаків на рік, а зі стратегічною значно складніше. Пропагандисти повідомляли про нібито новітні Ту-160, але це була лише спроба модернізації. Тобто 4 судна зібрали зі старих деталей чи літаків. До того ж вони ще не почали виконувати бойові завдання.

Скоріш за все, є певні проблеми з авіонікою, двигунами. Окупанти намагаються залучати меншу кількість стратегічної авіації під час масованих атак. Але при цьому збільшилась експлуатація літаків Ту-22. Приблизно 60 таких суден ще є законсервовані. Ймовірно, їх використають як донори, щоб з певної кількості зібрати один літак.

Треба зазначити, що ці літаки можуть запускати лише ракети Х-32 або Х-22, які складно перехопити нашими силами протиповітряної оборони. Але варто розуміти, що мовиться про ракети, яка можуть працювати на 300 кілометрів вглиб території України,

– додав Анатолій Храпчинський.

Отже, російським суднам треба підходити дуже близько до кордонів. А це може призвести до повторення ситуації, коли такий літак Україна вже збивала.

Нагадаємо, 20 січня окупанти скаржились на "рій безпілотників" у різних регіонах Росії. Вранці у ворожому міноборони прозвітували, що нібито збили всі цілі й нафантазували про понад 30 дронів і навіть 4 ракети HIMARS. Будь-які влучання традиційно заперечили.

Згодом стало відомо, що ціллю були ключові для росіян підприємства. Зокрема мовиться про Казанський авіаційний завод імені С. П. Горбунов, де відбувається виробництво стратегічних бомбардувальників, а також вертолітний завод.