Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центр протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

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Які російські об'єкти могли бути під атакою

Андрій Коваленко розповів, що в Казані розташовано одразу кілька важливих авіаційних підприємств, які відіграють ключову роль у російському ВПК.

Серед них – Казанський авіаційний завод імені С. П. Горбунова, який займається виробництвом стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 та Ту-160, а також їх модернізацією та ремонтом. Цей завод активно розширюється, зокрема для обслуговування цих літаків.

Іншим важливим підприємством є Казанський вертолітний завод, що спеціалізується на виробництві вертольотів для військових та цивільних потреб,

– додав керівник ЦПД.

Варто зазначити, що в місті працює також Казанський державний казенний пороховий завод, який виготовляє порох і вибухові речовини для авіаційних боєприпасів і ракет, зокрема для "Калібрів" та "Іскандерів".

Не перші атаки, але прикрити небо Росії стає все важче,

– підсумував Коваленко.

Нагадаємо, російські ЗМІ публікують фото та відео атаки на стратегічні заводи в Казані. За даними очевидців, один із безпілотників влучив у порожній резервуар на території Казанського авіазаводу імені Горбунова.