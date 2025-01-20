Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ASTRA. За даними очевидців, один із безпілотників влучив у порожній резервуар на території Казанського авіазаводу імені Горбунова.

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Казанські стратегічні заводи потрапили під атаку безпілотників

У мережі вже з’явилися відео з місця подій, проте їхню достовірність поки що офіційно не підтверджено.

Атака дронами на Казань: дивитися відео

Казанський авіазавод імені Горбунова – одне з найбільших підприємств російської авіапромисловості. Завод спеціалізується на виробництві стратегічних бомбардувальників Ту-160 та цивільних лайнерів Ту-204. Підприємство має власний аеродром "Борисоглібське", розташований у межах міста.

Атака на авіазавод: дивитися відео

У грудні 2023 року авіазавод потрапив під санкції Євросоюзу через виробництво та ремонт стратегічних ракетоносців Ту-160 і дальніх бомбардувальників Ту-22М3М, які Росія використовує у війні проти України.

Під прицілом і Казанський вертолітний завод

Серед можливих цілей ударів міг бути і Казанський вертолітний завод. Завод є ключовим підприємством російського ОПК і спеціалізується на виробництві вертольотів сімейства Мі-8/17, Ансат і Мі-38.

Продукція заводу активно використовується російською армією у війні проти України, через що підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, США, Канади, України, Японії, Швейцарії та інших країн.

Водночас російська влада підтвердила атаку на промислові підприємства Татарстану, однак не уточнила, які саме об'єкти стали цілями.

