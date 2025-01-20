Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центр противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

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Какие российские объекты могли быть под атакой

Андрей Коваленко рассказал, что в Казани расположено сразу несколько важных авиационных предприятий, которые играют ключевую роль в российском ВПК.

Среди них в частности Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, который занимается производством стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160, а также их модернизацией и ремонтом. Этот завод активно расширяется, в том числе для обслуживания этих самолетов.

Другим важным предприятием является Казанский вертолетный завод, специализирующийся на производстве вертолетов для военных и гражданских нужд,

– добавил руководитель ЦПД.

Стоит отметить, что в городе работает также Казанский государственный казенный пороховой завод, который производит порох и взрывчатые вещества для авиационных боеприпасов и ракет, в частности для "Калибров" и "Искандеров".

Не первые атаки, но прикрыть небо России становится все труднее,

– подытожил Коваленко.

Напомним, российские СМИ публикуют фото и видео атаки на стратегические заводы в Казани. По данным очевидцев, один из беспилотников попал в пустой резервуар на территории Казанского авиазавода имени Горбунова.