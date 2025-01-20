Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Росіяни також жалілися про атаку Казані та авіазаводу, який розташований в районі міста.

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Що відомо про атаку низки регіонів Росії вночі 20 січня

Російське міністерство оборони вранці 20 січня браво відзвітувало, що їхня протиповітряна оборона "збила 31 український безпілотник" над регіонами країни. Щодо наслідків окупанти нічого не зазначали.

Водночас одразу після цього Росавіація заявила, що в аеропорту міста Іжевськ ввели тимчасові заходи на приймання та відпускання повітряних суден. Вочевидь, до цього населеного пункту долетіли невідомі безпілотники.

Тим часом у Казані, яку також атакували дрони, зазначили, що була спроба атаки БпЛА на промислові підприємства. Місцева влада сказала, що "всі безпілотники були збиті", а "жертв та постраждалих немає".

Водночас стало відомо, що у Казані поряд з одним із будинків буцімто впав уламок БпЛА. За даними мерії міста, деталь, що впала, "невибухонебезпечна".

Цікаво, що наслідки атаки невідомими безпілотниками є й у російській Калузі.

Губернатор Владіслав Шапша сказав, що "уламки збитого силами ППО БпЛА" впали на території підприємства на околиці міста. Там сталося займання, яке вже нібито загасили рятувальники.

Пізніше у міноборони Росії уточнили, що їхня ППО ще "знищила два українські безпілотники" над Татарстаном з 06:00 по 07:00.

Окрім того, голова Брянської області Алєксандр Богомаз повідомив про "знищення 4 ракет HIMARS" та "14 БпЛА" за ніч у небі над регіоном. Росіянин зазначив, що постраждалих та руйнувань нібито немає.

До слова, російські загарбники повідомляли про атаку на Казань вночі 20 січня, зокрема на авіазавод імені Горбунова. Також під обстрілом було й місто Рязань.