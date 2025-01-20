Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Россияне также жаловались об атаке Казани и авиазавода, который расположен в районе города.

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Что известно об атаке ряда регионов России ночью 20 января

Российское министерство обороны утром 20 января браво отчиталось, что их противовоздушная оборона "сбила 31 украинский беспилотник" над регионами страны. О последствиях оккупанты ничего не отмечали.

В то же время сразу после этого Росавиация заявила, что в аэропорту города Ижевск ввели временные меры на прием и отпуск воздушных судов. Очевидно, в этот населенный пункт долетели неизвестные беспилотники.

Между тем в Казани, которую также атаковали дроны, отметили, что была попытка атаки БПЛА на промышленные предприятия. Местные власти сказали, что "все беспилотники были сбиты", а "жертв и пострадавших нет".

В то же время стало известно, что в Казани рядом с одним из домов якобы упал обломок БПЛА. По данным мэрии города, упавшая деталь "невзрывоопасна".

Интересно, что последствия атаки неизвестными беспилотниками есть и в российской Калуге.

Губернатор Владислав Шапша сказал, что "обломки сбитого силами ПВО БПЛА" упали на территории предприятия на окраине города. Там произошло возгорание, которое уже якобы потушили спасатели.

Позже в минобороны России уточнили, что их ПВО еще "уничтожила два украинских беспилотника" над Татарстаном с 06:00 по 07:00.

Кроме того, глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об "уничтожении 4 ракет HIMARS" и "14 БПЛА" за ночь в небе над регионом. Россиянин отметил, что пострадавших и разрушений якобы нет.

К слову, российские захватчики сообщали об атаке на Казань ночью 20 января, в частности на авиазавод имени Горбунова. Также под обстрелом был и город Рязань.